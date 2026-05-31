رفع موانع آزادراه ساری - قائمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا ظهر یکشنبه در نشست با نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی خواستار رفع موانع پیش روی احداث آزادراه ساری قائمشهر شد.

فرماندار ساری با بیان اینکه تکمیل این پروژه نیازمند عزم ملی و تخصیص به موقع اعتبارات است، گفت موانعی نظیر تملک زمین و مشکلات تأمین مالی از جمله چالشهای اصلی پیش روی این پروژه است که باید با همکاری نمایندگان مردم در مجلس و دستگاههای مرتبط مرتفع شود.

عمران عباسی نماینده مردم قائمشهر نیز در این دیدار با قدردانی از پیگیریهای فرماندار ساری، قول مساعد داد تا با رایزنی در سطح ملی و پیگیری ویژه در کمیسیون مربوطه، نسبت به تأمین اعتبار و تسریع در روند رفع موانع قانونی و اجرایی این آزادراه اقدام کند.

در این نشست، دو طرف با اشاره به اهمیت راهبردی این آزادراه در کاهش ترافیک، افزایش ایمنی و تسهیل تردد بین دو شهر پرجمعیت مازندران، بر لزوم همکاری دستگاههای اجرایی و پیگیری ویژه برای رفع موانع تأکید کردند

در پایان این جلسه مقرر شد جلسات کارشناسی مشترک با حضور دستگاههای متولی برگزار و گزارشی از موانع و راهکارهای پیشنهادی به استانداری و مجلس ارائه شود.