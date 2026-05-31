فعالیت ۸۰ واحد تولید مصالح ساختمانی با پروانه استاندارد

سینوش همت‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گستره فعالیت سازمان ملی استاندارد اظهار کرد: وظایف این سازمان در چهار محور استانداردسازی، تأیید صلاحیت، ارزیابی انطباق و اندازه‌شناسی تعریف شده و بخش وسیعی از کالاها و خدمات را دربرمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه در حوزه استانداردسازی، تدوین و بازنگری استانداردها و ترویج فرهنگ استاندارد انجام می‌شود، افزود: در بخش تأیید صلاحیت، شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاهی همکار ارزیابی و برای انجام بخشی از وظایف سازمان انتخاب می‌شوند.

مدیرکل استاندارد چهارمحال‌ و بختیاری ادامه داد: در حوزه ارزیابی انطباق، ویژگی‌های فرآورده‌های تولیدی، وارداتی، صادراتی و کالاهای موجود در بازار با استانداردهای ملی سنجیده می‌شود و در بخش اندازه‌شناسی نیز نظارت بر صحت عملکرد ترازوها، تجهیزات توزین و جایگاه‌های سوخت انجام می‌گیرد.

همت‌زاده با اشاره به اهمیت رعایت استاندارد در ساخت‌وسازها گفت: مصالحی مانند بتن آماده، سیمان، سنگدانه و میلگرد نقش مستقیم در ایمنی ساختمان دارند و استفاده از فرآورده‌های غیراستاندارد می‌تواند خطرات جدی ایجاد کند.

وی افزود: در استان ۸۰ واحد تولیدکننده مصالح ساختمانی دارای پروانه استاندارد معتبر هستند که شامل ۳۷ واحد سنگدانه، ۱۹ واحد بتن آماده، ۴ واحد کاشی و سرامیک و ۷ واحد سیمان می‌شود.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری با اشاره به الزامی بودن استاندارد آسانسور گفت: صدور گواهی پایان کار ساختمان منوط به دریافت تأییدیه ایمنی آسانسور است.

همت‌زاده بیان داشت: مالکان باید پس از نصب کامل آسانسور، درخواست بازرسی را از طریق شرکت نصاب در سامانه مدیریت بازرسی ثبت کنند و در صورت انطباق با استانداردها، گواهی ایمنی صادر می‌شود.

وی تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه عدم انطباق، آسانسور اجازه بهره‌برداری نخواهد داشت.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری با اشاره به استانداردسازی تجهیزات تفریحی گفت: موضوع استاندارد تجهیزات شهربازی از سال ۱۳۸۰ مطرح و استانداردهای زمین‌بازی و شهربازی به ترتیب در سال‌های ۸۵ و ۸۷ اجباری شد.

وی افزود: تمام تجهیزات شهربازی‌های استان باید گواهی استاندارد داشته باشند و بازرسی‌های ادواری هر چند ماه یک‌بار انجام می‌شود.

همت‌زاده بیان داشت: اگر تجهیزی نتواند استانداردهای لازم را پاس کند، فعالیت آن تا زمان رفع نواقص متوقف خواهد شد.