به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول باصری با اشاره به وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی این استان در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، گفت: در این بازه زمانی، مجموع تردد ورودی و خروجی استان به ۳ میلیون و ۹۸۴ هزار تردد (کل وسایل نقلیه) رسید که این آمار نسبت به ماه مشابه سال گذشته، نشان‌دهنده ۸ درصد افزایش است.

وی با تشریح جزئیات این ترددها افزود: بر اساس داده‌های ثبت‌شده، بیشترین تردد بین‌استانی در اردیبهشت‌ماه مربوط به روز جمعه ۱۱ اردیبهشت و کمترین میزان تردد نیز مربوط به روز سه‌شنبه ۱ اردیبهشت بوده است.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس در ادامه به محورهای پرتردد استان اشاره کرد و گفت: محورهای «مرودشت - شیراز»، «شیراز - سپیدان» و «کمربندی پل فسا-شیراز» به ترتیب به عنوان پرترددترین محورهای استان در این ماه شناسایی شده‌اند.