۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۹

تعطیلی زودهنگام ادارات سیستان و بلوچستان برای سومین روز متوالی

زاهدان- روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان اعلام کرد: پایان فعالیت‌کار دستگاه‌های اجرایی، موسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانک‌ها بیمه‌ها و شهرداری ها در روز دوشنبه ساعت ۱۱ است.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان اعلام کرد: بنا به تصمیم ستاد مدیریت بحران استان، به دلیل شدت گرمای هوا و نیز با هدف مدیریت مصرف برق و صرفه‌جویی در مصرف آب، ‌پایان فعالیت‌کار دستگاه‌های اجرایی، موسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانک‌ها بیمه‌ها و شهرداری‌ها در روز دوشنبه مورخ ۱۱خرداد ماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۱ و ۲ساعت زودتر از وقت اداری مقرر تعیین شد.

گفتنی است؛ دستگاه‌های عملیاتی ارائه خدمات ضروری اعم از مراکز نظامی و انتظامی، امدادی، آتش نشانی، اتفاقات آب، برق و گاز و… طبق روال معمول و بر اساس نحوه فعالیت تعریف شده، به ارائه خدمت مشغول خواهند بود.

