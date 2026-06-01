۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲

هشدار سطح زرد هواشناسی در پی وزش بادهای ۱۲۰ روزه در سیستان و بلوچستان

زاهدان- رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان از صدور هشدار زرد هواشناسی در پی افزایش سرعت وزش بادهای ۱۲۰ روزه برای شمال استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاشاهی صبح دوشنبه به خبرنگاران اعلام کرد: از چهارشنبه تا جمعه (۱۳ تا ۱۵ خرداد)، وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک در شهرستان‌های زابل، زهک، هامون، نیمروز و هیرمند پیش‌بینی می‌شود. این شرایط می‌تواند موجب کاهش دید در محور مواصلاتی زاهدان–زابل، افزایش موقتی غبار در مرکز استان و همچنین کاهش نسبی دما شود.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان توصیه کرد: در زمان غبارآلود شدن هوا، نکات بهداشتی رعایت و از ماسک استفاده شود. همچنین با توجه به وزش باد شدید و احتمال کاهش دید، رانندگان در جاده‌ها با احتیاط بیشتری تردد کنند و در اجرای عملیات عمرانی نیز دقت لازم صورت گیرد. کشاورزان نیز برای جلوگیری از خسارات احتمالی، تمهیدات لازم را برای محافظت از محصولات کشاورزی و سالن‌های پرورشی بیندیشند.

