هشدار سطح زرد هواشناسی در پی وزش بادهای ۱۲۰ روزه در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاشاهی صبح دوشنبه به خبرنگاران اعلام کرد: از چهارشنبه تا جمعه (۱۳ تا ۱۵ خرداد)، وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک در شهرستان‌های زابل، زهک، هامون، نیمروز و هیرمند پیش‌بینی می‌شود. این شرایط می‌تواند موجب کاهش دید در محور مواصلاتی زاهدان–زابل، افزایش موقتی غبار در مرکز استان و همچنین کاهش نسبی دما شود.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان توصیه کرد: در زمان غبارآلود شدن هوا، نکات بهداشتی رعایت و از ماسک استفاده شود. همچنین با توجه به وزش باد شدید و احتمال کاهش دید، رانندگان در جاده‌ها با احتیاط بیشتری تردد کنند و در اجرای عملیات عمرانی نیز دقت لازم صورت گیرد. کشاورزان نیز برای جلوگیری از خسارات احتمالی، تمهیدات لازم را برای محافظت از محصولات کشاورزی و سالن‌های پرورشی بیندیشند.