رشد ۸۳ هزار واحدی شاخص و سبزپوشی ۹۹ درصدی بازار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گزارشهای معاملاتی بازار سرمایه، امروز بورس و فرابورس یکی از کمنظیرترین روزهای معاملاتی خود را پشت سر گذاشت؛ بهگونهای که در پایان دادوستدها، ۷۹۷ نماد در محدوده مثبت و تنها ۷ نماد در محدوده منفی قرار گرفتند و بیش از ۹۹ درصد بازار سبزپوش شد.
بررسی نقشه پایانی معاملات نشان میدهد اغلب نمادهای بزرگ و شاخصساز بازار با رشد قیمت همراه بودند و تقاضای قدرتمند سرمایهگذاران در بیشتر گروههای معاملاتی جریان داشت. در این میان، نمادهای بانکی، فلزی، فرآوردههای نفتی، خودرویی، غذایی، سیمانی و دارویی بیشترین سهم را در جذب نقدینگی حقیقی به خود اختصاص دادند.
در جریان معاملات امروز، ارزش کل دادوستدهای بازار سرمایه به حدود ۱۲.۴ هزار میلیارد تومان رسید که از این میزان، بیش از ۶.۳ هزار میلیارد تومان ورود پول خرد به ثبت رسید؛ آماری که از بازگشت پرقدرت سرمایهگذاران حقیقی به بازار حکایت دارد.
همچنین در پایان معاملات، بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان نقدینگی در صفوف خرید باقی ماند که نشاندهنده تداوم برتری تقاضا بر عرضه و انتظار فعالان بازار برای ادامه روند صعودی قیمتها در روزهای آینده است.
شاخص کل بورس تهران نیز امروز با رشد ۸۳ هزار واحدی به ارتفاع ۴ میلیون و ۲۳۶ هزار واحد رسید و دومین روز متوالی را با غلبه کامل نمادهای مثبت پشت سر گذاشت؛ رخدادی که در سالهای اخیر کمتر در بازار سرمایه مشاهده شده است.
کارشناسان معتقدند تداوم ورود نقدینگی حقیقی، تشکیل صفهای سنگین خرید و افزایش تقاضا در صنایع بزرگ میتواند زمینهساز تثبیت روند صعودی بازار در کوتاهمدت باشد؛ هرچند پایداری این روند به استمرار ورود پول و شرایط متغیرهای کلان اقتصادی وابسته خواهد بود.
