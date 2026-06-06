ثبت ۲.۵ میلیون سند رسمی در ۲ ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح عملکرد دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵، از رشد قابل توجه شاخص‌های مختلف ثبتی، درآمدی و خدماتی این سازمان خبر داد و گفت: علیرغم شرایط خاص کشور و تداوم جنگ ۴۰ روزه در فروردین‌ماه، عملکرد سازمان ثبت در بسیاری از حوزه‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد همراه بوده است.

وی اظهار کرد: با توجه به شرایط ویژه کشور و ادامه جنگ ۴۰ روزه در نخستین ماه سال، خوشبختانه به واسطه حضور مستمر و فعال همکاران در واحدهای ثبتی، شاهد رشد عملکردی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مقایسه با دو ماهه سال گذشته بوده‌ایم.

رشد ۲ درصدی صدور اسناد مالکیت

وی افزود: در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در مجموع ۸۳۹ هزار و ۲۹۹ فقره سند مالکیت صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ۸۲۶ هزار و ۳۳۹ فقره، رشد ۲ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در حوزه اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، طی دو ماهه نخست امسال ۷۵ هزار و ۳۴۹ فقره سند مالکیت صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۶۵ هزار و ۹۵۱ فقره، رشد ۱۴ درصدی داشته است.

بابایی با اشاره به عملکرد سازمان در حوزه اسناد صادره موقوفات گفت: در دو ماهه سال جاری ۵ هزار و ۱۲۲ فقره سند مالکیت موقوفه صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۴ هزارو ۱۵ فقره سند در حوزه اوقاف صادر شده بود شاهد رشد ۲۸ درصدی هستیم.

وی همچنین از رشد صدور اسناد مالکیت دولتی خبر داد و افزود: در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ تعداد ۲۸ هزار و ۸۹۰ فقره سند مالکیت دولتی صادر شده است که در مقایسه با ۲۲ هزار و ۷۲۲ فقره سند صادر شده در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲۷ درصدی را ثبت کرده است.

ثبت بیش از ۲.۵ میلیون سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به عملکرد دفاتر اسناد رسمی تصریح کرد: در دو ماهه امسال، دو میلیون و ۵۳۱ هزار و ۳۸۲ فقره سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی کشور تنظیم شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با دو میلیون و ۲۴۵ هزار و ۶۶۵ فقره، افزایش ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد.

بابایی در ادامه گفت: میزان وصول معوقات بانکی در دو ماهه نخست سال جاری به ۱۶۶ هزار و ۵۰۷ میلیارد و ۹۰۱ میلیون و ۸۲۴ هزار و ۸۲۲ ریال رسیده است که در مقایسه با رقم ۱۵۵ هزار و ۳۹۹ میلیارد و ۲۹۳ میلیون و ۶۳ هزار و ۸۴۳ ریال در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۷ درصدی داشته است.

وی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی سازمان را درآمدهای وصولی دانست و اظهار کرد: در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵، میزان درآمدهای وصولی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ۲۶ هزار و ۶۴۷ میلیارد و ۴۲۰ میلیون و ۹۴۶ هزار و ۲۸۵ ریال رسیده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۰ هزار و ۴۲۸ میلیارد و ۱۵ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۱۵۹ ریال بوده است. این آمار نشان‌دهنده رشد ۱۵۳ درصدی درآمدهای وصولی سازمان در دو ماهه نخست سال جاری است.

بابایی تأکید کرد: این موفقیت‌ها در حالی به دست آمده که کشور در ماه‌های ابتدایی سال با شرایط خاص و ادامه جنگ ۴۰ روزه مواجه بوده است. با این وجود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بسیاری از شاخص‌ها عملکردی مطلوب، قابل قبول و رو به رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

وی در پایان از تلاش‌های کارکنان و مدیران واحدهای ثبتی سراسر کشور قدردانی کرد و گفت: جا دارد از تمامی همکاران ثبتی که با حضور مستمر و خدمت‌رسانی مؤثر زمینه تحقق این دستاوردها را فراهم کردند، تقدیر و تشکر کنم.