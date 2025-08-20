  1. استانها
  2. سمنان
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۵۳

قلعه خندق کدیور سمنان صاحب سند شد

سمنان- رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: در سفر معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد کشور، قلعه خندق کدیور سمنان صاحب سند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در محوطه قلعه تاریخی کدیور سمنان بیان کرد: در جریان سفر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استان سمنان، اسناد مالکیت مساکن مهر، قلعه تاریخی خندق و املاک و اراضی موقوفات حرم حضرت عبدالعظیم (ع) اهدا شد.

وی افزود: در تداوم روند ملی صدور اسناد مالکیت، قلعه تاریخی خندق کدیور که در سال ۱۳۸۲ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده بود، پس از سال‌ها انتظار صاحب سند مالکیت شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: این اثر تاریخی ارزشمند که پیشینه آن به دوران پیش از اسلام و عصر اشکانیان بازمی‌گردد، یکی از یادگارهای شاخص معماری و تمدنی منطقه به شمار می‌رود.

اکبری افزود: در جریان این نهضت، اسناد مالکیت تک‌برگ برای هزار و ۳۵۰ واحد مسکونی طرح مسکن مهر صادر و به مالکان تحویل داده شد.

وی همچنین گفت: این اقدام گامی مهم در راستای تثبیت مالکیت، ایجاد امنیت حقوقی برای شهروندان و تسهیل نقل و انتقال رسمی املاک محسوب می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: ۶۰ فقره سند مالکیت مربوط به موقوفات آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) که نزدیک به یک قرن بلاتکلیف مانده بود، با پیگیری‌های انجام‌شده تنظیم و به تولیت این آستان مقدس اهدا شد.

