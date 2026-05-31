افزایش ۲۰ هزار واحدی مسکن مددجویی در سال ۱۴۰۵؛ توانمندی در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر صباغیان عصر یکشنبه در آیین افتتاح مسکن محرومین در روستای تجن‌گوکه آستانه اشرفیه با تبریک دهه امامت و ولایت، عید قربان و غدیر خم و گرامیداشت سالروز ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی، اظهار کرد: کمیته امداد در سال ۱۳۵۷ با هدف رسیدگی به امور نیازمندان و محرومان به فرمان امام راحل تشکیل شد.

قائم‌مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) افزود: پس از ارتحال امام(ره) با تأکید رهبر شهید انقلاب، توانمندسازی و صیانت از کرامت انسانی در دستور کار این نهاد قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مؤلفه‌های توانمندسازی در راهبردهای کلان کمیته امداد شامل اشتغال، مسکن و خوداتکایی و برنامه‌های فرهنگی و معنوی است، گفت: مسکن تأثیر مستقیم در سبد خانواده‌ها دارد و کمیته امداد با کمک دولت و مجلس شورای اسلامی، منابعی که برای آن در نظر گرفته می‌شود و با ظرفیت خیرین و نیکوکاران و نهادهایی چون بنیاد مسکن، در مسیر تأمین مسکن مددجویان حرکت می‌کند.

صباغیان با اشاره به اینکه مأموریت بنیاد مسکن، ایجاد مسکن محرومان است، اظهار کرد: با امضای تفاهم‌نامه‌ها با بسیج سازندگی، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان و نیز با بهره‌گیری از ظرفیت تفاهم‌نامه‌ها، کمک بودجه دولتی و کمک خیرین، احداث مسکن محرومان رقم می‌خورد.

۴۲ هزار مسکن مددجویی در سال ۱۴۰۴

وی تأمین مسکن برای مددجو را از مؤلفه‌های مهم توانمندسازی افراد دانست و تصریح کرد: در کل کشور ۴۲ هزار مسکن مددجویی در سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفته که ۲۰ هزار واحد از آن تحویل شده و ۲۲ هزار واحد دیگر با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.

قائم‌مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) با اشاره به افزایش ۲۰ هزار واحد مسکن در سال ۱۴۰۵، گفت: ۲۰ هزار واحد دیگر به این رقم افزوده می‌شود و این روند با قدرت ادامه خواهد یافت.

اقدامات کمیته امداد در استان گیلان

وی با اشاره به اینکه مسکن مددجویی در روستاها تأمین می‌شود، به‌ویژه برای افرادی که خود توانایی تأمین مسکن داشته‌اند و زمین در اختیارشان بوده است، گفت: در استان گیلان اقدام‌های خوبی در حوزه مسکن صورت گرفته است.

قائم‌مقام کمیته امداد ادامه داد: در این استان ۵۴۷ واحد مسکونی با اعتباری بالغ بر ۲۸۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ اجرا شده است، ۵۲ واحد نیز به ارزش ریالی ۳۵ میلیارد تومان تکمیل شده و ۶۵۹ واحد مسکونی با پیشرفت ۴۷.۵ درصدی در حال اجراست.

وی با تقدیر از همدلی و هم‌افزایی دستگاه‌ها و نیکوکاران در احداث مسکن مددجویان و نیازمندان گفت: با همت دولت، کمک و حمایت مجلس، منابع موجود نهاد، هم‌افزایی دستگاه‌ها، نهادهای ذی‌ربط و ظرفیت خیرین، کمیته امداد در خدمت به مددجویان است.

به گزارش خبرنگار مهر، یک واحد مسکن محرومین به مساحت ۵۰ متر مربع طی تفاهم‌نامه کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد مسکن و بسیج با اعتبار ۹۰۰ میلیون تومان در دهه امامت و ولایت افتتاح شد.