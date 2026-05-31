به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورنیوز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا که بارها از نابودی توان نظامی ایران سخن رانده بود در تناقض گویی جدید خود مدعی شد که واشنگتن عمدا از هدف قرار دادن نیروهای ارتش ایران خودداری کرده است زیرا به ادعای او جنگ‌های گذشته نشان داده‌اند از بین بردن کامل نهادها و نیروهای مسلح یک کشور می‌تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد.

او در گفتگو با فاکس نیوز افزود: شاید شنیدن این موضوع برای خیلی‌ها تعجب‌آور باشد، اما اینکه در جنگ‌ها همه چیز را نابود کنی، اشتباه است، چرا که بعد کشوری داری که تا ۴۰ سال هم قادر به بازسازی خود نخواهد بود!

او با اشاره به جنگ عراق، آن را نمونه‌ای از رویکرد اشتباه آمریکا در درگیری‌های گذشته دانست و گفت: به عراق نگاه کنید؛ ما خیلی بد عمل کردیم، آن کار یک اشتباه بزرگ بود.

در حالی‌که آمریکا و رژیم صهیونیستی از روز اول آشکارا اعلام کردند که به دنبال سرنگونی نظام جمهوری اسلامی هستند و زیرساخت‌های نظامی و اقتصادی ایران را هدف قرار دادند، ترامپ در ادامه مدعی شد که آمریکا ارتش ایران را «تا حدی به حال خود گذاشته»، چون به گفته او این ارتش «تا اندازه‌ای میانه‌رو» است و واشنگتن نمی‌خواسته همه ساختار نظامی کشور را نابود کند.

ترامپ در ادامه در تناقضی آشکار بار دیگر مدعی شد که ایالات متحده، نیروی دریایی و نیروی هوایی ایران را «به کلی» نابود کرده است.

در حالی که ایران بارها اعلام کرده که برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کاربرد نظامی ندارد، رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین بار دیگر ادعا کرد که اگر واشنگتن تاسیسات هسته‌ای ایران را با بمب‌افکن‌های بی-۲ هدف قرار نمی‌داد، ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد.

او در پایان با اشاره به احتمال تمدید آتش‌بس و توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن گفت که برای نهایی کردن توافق با تهران «هیچ عجله‌ای ندارد» و مدعی شد: اگر عجله داشته باشید، توافق خوبی به دست نمی‌آورید.