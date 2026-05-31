به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز یکشنبه در سخنانی درباره عبور اروپایی ها از خطوط قرمز در ارتباط با درگیری اوکراین هشدار داد.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص گفت: کشورهای اتحادیه اروپا که هر کاری برای ادامه درگیری ها در اوکراین انجام می‌دهند، نباید از «خطوط قرمز» سخن بگویند؛ زیرا آنها در این زمینه از هر چیزی که می‌ شد عبور کرد، گذشته اند.

دیمیتری پسکوف، اضافه کرد: اوکراین و اقدامات رژیم کی‌ یف ریشه اصلی تمامی مشکلات در روابط روسیه و اروپا هستند.

این در حالیست که وی پیشتر در سخنانی در این خصوص هشدار داده بود: اظهارات رسمی اتحادیه اروپا در پی هشدار روسیه مبنی بر حمله به تأسیسات نظامی در کی‌یف را شنیده‌ایم. رژیم کی‌یف در حال نشان دادن ماهیت واقعی خود است. ماهیت نئونازی رژیم کی‌یف خطری بزرگ برای اروپاست. تمجید رژیم کی یف از جنایتکاران نازی و حامیان آنها بار دیگر درست بودن عملیات نظامی روسیه را اثبات می کند.