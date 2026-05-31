معاون وزیر راه: ایجاد تحول اساسی در ایمنی تردد در آزاد راه تبریز-زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اکبری روز یکشنبه در مراسم معارفه و تودیع مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی افزود: این آزادراه پس از طی فرایند طولانی یک ماه پیش تحویل این سازمان شد، بنابراین مدیران کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی و زنجان باید در اولویت کوتاه مدت خود، ایجاد تحول در این آزادراه را تکلیف خود بدانند تا نشان دهند که راهداری می تواند تحول آفرین باشد.

وی اظهار کرد: هم اکنون حدود ۹۰ کیلومتر از این آزادراه تحت پوشش اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان و ۲۰۰ کیلومتر تحت پوشش اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی قرار دارد و یک گروه آسفالت در زنجان و سه گروه آسفالت در آذربایجان شرقی در این آزادراه فعال هستند.

رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: باید تعداد گروه های آسفالت آزادراه تبریز - زنجان تا آخر خرداد ماه امسال در حوزه زنجان از یک گروه به سه تا چهار گروه و در آذربایجان شرقی به پنج گروه عملیاتی برسد.

اکبری، با بیان اینکه با فعال سازی هشت گروه عملیاتی آسفالت در این آزادراه روزانه حدود چهار تا پنج کیلومتر از این مسیر آسفالت می شود که به، طور میانگین ماهانه ۱۰۰ کیلومتر از آزادراه تبریز - زنجان آسفالت می شود.

وی یادآور شد: با ادامه این روند، تا پایان شهریور ماه امسال این آزادراه با وضعیت بهتری تحویل سرمایه گذار بعدی خواهد شد تا نسبت به نگهداری از آن اقدام کند.

رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اولویت دیگر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی را ساماندهی به بخش حمل و نقل استان اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه آذربایجان شرقی دارای ۲ پایانه مرزی فعال نوردوز و جلفا و پایانه مرزی در دست اجرای کلاله است، باید نسبت به رسیدگی فوری به این پایانه ها اقدام اساسی کند.

اکبری، یادآور، شد: طرح جامع بازنگری پایانه های نوردوز و جلفا تصویب شده و باید در دستور کار قرار گیرد.