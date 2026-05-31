۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۶

عارف: راهکارهای تکمیل آزادراه تهران ـ شمال هرچه سریعتر نهایی شود

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه پروژه آزادراه تهران ـ شمال پروژه‌ای ملی و اولویت‌دار است، دستور داد تا مشکلات این پروژه در مدت دو هفته احصاء و تفاهمی برای حل این مشکلات حاصل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه پروژه آزادراه تهران ـ شمال به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه بودجه، مدیران وزارت راه و شهرسازی و سایر کارشناسان و مدیران مربوطه برگزار شد.

عارف در این جلسه با تاکید بر لزوم برطرف شدن هرچه سریعتر مسایل و مشکلات آزادراه تهران شمال، دستور داد که مسئولان این بخش در مدت ۲ هفته مشکلات پیش روی تکمیل این پروژه را احصاء و صورتجلسه کنند.

وی با بیان اینکه پروژه آزادراه تهران ـ شمال از پروژه‌های اولویت‌دار، مهم و ملی کشور است که باید با جدیت پیگیری و تکمیل شود، افزود: برای حل سریعتر مشکلات پروژه تهران- شمال نیاز است تا تفاهم و توافقی در راه‌حل‌ها حاصل و منابع مالی لازم تامین شود.

کد مطلب 6846055
محسن صمیمی

