به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی صبح یکشنبه در نخستین نشست کارگروه پیگیری مصوبات سفر رئیسجمهور به استان اظهار کرد: ۱۳ و نیم هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ارائه سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به طرحهای اقتصادی و خدماتی در تمام شهرستانها در نظر گرفته شده و بانکها باید در پرداخت این تسهیلات اهتمام جدی داشته باشند تا از تحمیل هزینههای اضافی و تأخیر جلوگیری شود.
وی افزود: همچنین در این سفر اجرای ۲۲ طرح از سوی ۱۴ هلدینگ با سرمایهگذاری ۴۶ هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی ۱۰ هزار نفری مصوب شد که باید در زمانبندی مشخص و با پیگیری دستگاههای اجرایی در مناطق مختلف استان اردبیل عملیاتی شود.
معاون اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به دریافت دستور پرداخت چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل پیگیریهای استاندار در مرکز کشور و جذب بیش از هزار میلیارد تومان از این میزان، خواستار پیگیری جدی بانکها و دستگاههای اجرایی برای جذب تسهیلات باقیمانده شد.
گفتنی است: کارگروه پیگیری مصوبات اقتصادی سفر رئیسجمهور براساس دستور استاندار اردبیل برای تسریع در اجرای مصوبات این سفر به استان تشکیل شده است.
