به گزارش خبرنگار مهر، اردوان عزیزی ظهر یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه، ضمن تسلیت ایام سوگواری و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، از همراهی رسانهها در مقاطع حساس کشور قدردانی کرد و اظهار کرد: اصحاب رسانه در جنگ ۱۲ روزه و همچنین در حوادث و ناآرامیهای سالهای اخیر همراهی بسیار خوبی با مجموعه نظام و دستگاههای مسئول داشتند و این همراهی در تاریخ استان ماندگار خواهد بود.
وی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه دادرسی افزود: نتیجه مجموعه برنامهریزیها در دادگستری استان، ارتقای حاکمیت قانون، افزایش نظم عمومی و بهبود شاخصهای دادرسی بوده است و معتقدیم هرچه حاکمیت قانون تقویت شود، امنیت اجتماعی، توسعه اقتصادی و رغبت سرمایهگذاران نیز افزایش خواهد یافت.
رئیس دادگاههای عمومی شهرستان بویراحمد کاهش ورودی پروندهها را از مهمترین اقدامات دو سال اخیر دانست و تصریح کرد: با تعیین تکلیف پروندههای معوق، اکنون هیچ پرونده باقیمانده از سالهای گذشته در مرحله ارجاع به ضابطان وجود ندارد و متوسط ورودی پرونده برای هر قاضی به شکل محسوسی کاهش یافته است که این موضوع فرصت بیشتری برای افزایش کیفیت رسیدگیهای قضایی فراهم کرده است.
عزیزی ادامه داد: کاهش حجم پروندهها موجب کاهش مراجعات مردمی به دادسراها نیز شده و قاضی فرصت بیشتری برای مطالعه، آموزش و رسیدگی دقیقتر به پروندهها خواهد داشت.
وی از اجرای طرح ارجاع مستقیم پروندهها به قضات خبر داد و گفت: در حال حاضر بخش عمده پروندهها بدون واسطه به قضات ارجاع میشود و فرآیندهای غیرضروری حذف شده است؛ بهگونهای که میانگین زمان ارجاع شکایت به قاضی به حدود ۱۸ ساعت رسیده است.
رئیس دادگاههای عمومی بویراحمد توسعه دادرسی تمام الکترونیک را از دیگر برنامههای مهم دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: زیرساخت اجرای دادرسی بدون کاغذ در تمامی دادسراهای استان فراهم شده و این اقدام علاوه بر تسریع رسیدگیها، امنیت نگهداری اسناد قضایی را نیز افزایش خواهد داد.
وی با اشاره به وضعیت امنیتی استان گفت: بر اساس ارزیابیهای وزارت کشور، استان کهگیلویه و بویراحمد از نظر شاخصهای امنیتی در زمره استانهای برتر کشور قرار دارد و این دستاورد حاصل برنامهریزی، هماهنگی میان دستگاههای امنیتی، انتظامی و قضایی و همچنین همراهی مردم و رسانهها بوده است.
عزیزی درباره مدیریت ناآرامیهای سالهای گذشته نیز اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت فناوری، رصد میدانی، هماهنگی کامل اعضای شورای تأمین و اتخاذ رویکرد مدارا در چارچوب قانون، کمترین خسارت جانی و مالی در استان ثبت شد و تمامی پروندههای مرتبط نیز مطابق قانون تعیین تکلیف شدهاند.
وی همچنین از اجرای طرح پایش زندانیان خبر داد و افزود: در قالب این طرح، بیش از ۶۰ درصد زندانیان واجد شرایط از ارفاقات قانونی، مرخصی یا سایر تأسیسات حقوقی بهرهمند شدند که علاوه بر کاهش جمعیت کیفری، آثار مثبتی در مدیریت زندانها به همراه داشت.
رئیس دادگاههای عمومی شهرستان بویراحمد حمایت از تولید را از اولویتهای دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: در سالهای اخیر از تعطیلی حدود ۳۰ واحد تولیدی جلوگیری شده و با اتخاذ تصمیمات قانونی و کارشناسی، زمینه تداوم فعالیت واحدهای صنعتی و حفظ اشتغال فراهم شده است.
وی با اشاره به حل مشکلات یکی از مجتمعهای پتروشیمی استان افزود: با هماهنگی میان دستگاه قضایی و دستگاههای اجرایی، موانع قانونی فعالیت این واحد برطرف شد و اکنون این مجموعه با ظرفیت مطلوب در حال تولید است.
عزیزی همچنین از تصمیمات شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی برای تسریع اجرای پروژههای عمرانی و رفع موانع اجرایی خبر داد و تأکید کرد: رویکرد دستگاه قضایی حمایت از مدیران قانونمند و تسهیل خدمترسانی به مردم در چارچوب قانون است.
وی در پایان با اشاره به رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی در استان گفت: بخش قابل توجهی از مطالبات شاکیان پرداخت شده و روند فروش اموال متهمان و جبران خسارت مالباختگان با جدیت در حال پیگیری است.
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