مختومه شدن ۲۳۴ هزار پرونده در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، محبوب افراسیاب صبح یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه، با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی استان در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: دادگستری کهگیلویه و بویراحمد با مختومه کردن ۲۳۴ هزار و ۷۷۲ فقره پرونده و ثبت نرخ رسیدگی ۱۰۴ درصد، رتبه دوم کشور در شاخص‌های دادرسی را به دست آورد.

وی با بیان اینکه تمامی برنامه‌های دستگاه قضایی بر اساس سند تحول قضایی و اسناد بالادستی اجرا می‌شود، افزود: آمارهای ارائه شده بر پایه ارزیابی‌های رسمی و قابل سنجش است و دادگستری استان صرفاً مجری این برنامه‌هاست.

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد رعایت اصل بی‌طرفی را از مهم‌ترین سیاست‌های دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری، مجموعه قضایی استان بدون هرگونه گرایش سیاسی از حقوق مردم و سلامت انتخابات صیانت کرد.

وی با اشاره به افزایش رضایتمندی مردم از خدمات قضایی، تصریح کرد: کاهش اطاله دادرسی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، تکریم ارباب رجوع و دسترسی آسان مردم به مسئولان قضایی از مهم‌ترین عوامل ارتقای این شاخص بوده است.

افراسیاب ادامه داد: در سال گذشته ۶۶ هزار و ۱۴۴ فقره پرونده در دادسراهای عمومی و انقلاب رسیدگی و مختومه شد و همچنین چهار هزار و ۱۳۴ پرونده معوق و مسن تعیین تکلیف شد.

وی با اشاره به رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی در حوزه آسیب‌های اجتماعی و امنیتی، اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت ارشاد، گفت‌وگو و اقدامات پیشگیرانه، بسیاری از مسائل بدون ایجاد تنش مدیریت شد.

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد همچنین از حمایت دستگاه قضایی از بخش تولید خبر داد و گفت: دادستانی و مجموعه دادگستری با همکاری دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع حقوقی واحدهای تولیدی و تسهیل سرمایه‌گذاری اقدامات مستمری انجام داده‌اند.

وی از آغاز سومین دوره کارآموزی قضایی در استان پس از حدود ۵۰ سال خبر داد و افزود: جذب نیروهای نخبه بومی باعث شده که کهگیلویه و بویراحمد با ۲۵ قاضی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، رتبه نخست کشور را در سرانه برخورداری از قاضی کسب کند.

افراسیاب تأکید کرد: هدف نهایی دستگاه قضایی ایجاد اطمینان و آرامش برای مردم است تا شهروندان دادگستری را پناهگاه مطمئن احقاق حقوق خود بدانند.