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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

مختومه شدن ۲۳۴ هزار پرونده در کهگیلویه و بویراحمد

مختومه شدن ۲۳۴ هزار پرونده در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد از مختومه شدن ۲۳۴ هزار پرونده، کسب رتبه دوم شاخص‌های دادرسی و رتبه نخست سرانه قاضی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محبوب افراسیاب صبح یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه، با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی استان در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: دادگستری کهگیلویه و بویراحمد با مختومه کردن ۲۳۴ هزار و ۷۷۲ فقره پرونده و ثبت نرخ رسیدگی ۱۰۴ درصد، رتبه دوم کشور در شاخص‌های دادرسی را به دست آورد.

وی با بیان اینکه تمامی برنامه‌های دستگاه قضایی بر اساس سند تحول قضایی و اسناد بالادستی اجرا می‌شود، افزود: آمارهای ارائه شده بر پایه ارزیابی‌های رسمی و قابل سنجش است و دادگستری استان صرفاً مجری این برنامه‌هاست.

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد رعایت اصل بی‌طرفی را از مهم‌ترین سیاست‌های دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری، مجموعه قضایی استان بدون هرگونه گرایش سیاسی از حقوق مردم و سلامت انتخابات صیانت کرد.

وی با اشاره به افزایش رضایتمندی مردم از خدمات قضایی، تصریح کرد: کاهش اطاله دادرسی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، تکریم ارباب رجوع و دسترسی آسان مردم به مسئولان قضایی از مهم‌ترین عوامل ارتقای این شاخص بوده است.

افراسیاب ادامه داد: در سال گذشته ۶۶ هزار و ۱۴۴ فقره پرونده در دادسراهای عمومی و انقلاب رسیدگی و مختومه شد و همچنین چهار هزار و ۱۳۴ پرونده معوق و مسن تعیین تکلیف شد.

وی با اشاره به رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی در حوزه آسیب‌های اجتماعی و امنیتی، اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت ارشاد، گفت‌وگو و اقدامات پیشگیرانه، بسیاری از مسائل بدون ایجاد تنش مدیریت شد.

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد همچنین از حمایت دستگاه قضایی از بخش تولید خبر داد و گفت: دادستانی و مجموعه دادگستری با همکاری دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع حقوقی واحدهای تولیدی و تسهیل سرمایه‌گذاری اقدامات مستمری انجام داده‌اند.

وی از آغاز سومین دوره کارآموزی قضایی در استان پس از حدود ۵۰ سال خبر داد و افزود: جذب نیروهای نخبه بومی باعث شده که کهگیلویه و بویراحمد با ۲۵ قاضی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، رتبه نخست کشور را در سرانه برخورداری از قاضی کسب کند.

افراسیاب تأکید کرد: هدف نهایی دستگاه قضایی ایجاد اطمینان و آرامش برای مردم است تا شهروندان دادگستری را پناهگاه مطمئن احقاق حقوق خود بدانند.

کد مطلب 6873010

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