اسفندیار کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح وضعیت جابه‌جایی جامعه عشایری اظهار کرد: عشایر استان کرمانشاه از اواسط اردیبهشت ماه از مناطق گرمسیری به سمت مناطق سردسیر استان در حال کوچ و جابجایی هستند و اداره کل امور عشایری نیز در راستای ارائه خدمات مطلوب‌تر به این جامعه مولد تلاش خود را دوچندان کرده است.

مدیرکل امور عشایر استان کرمانشاه با اشاره به زمان‌بندی این جابه‌جایی تصریح کرد: عشایر استان از پانزدهم اردیبهشت ماه کوچ بهاره را شروع کردند و تا حدود ۱۰ خرداد، تقریباً ۲۵۰۰ خانوار عشایری استان در مناطق ییلاقی مستقر می‌شوند. این جامعه در این مدت و تا زمانی که محصولات کشاورزی برداشت شود، از مراتع استفاده می‌کنند.

وی در ادامه به برنامه بعدی استقرار این جامعه اشاره کرد و گفت: عشایر پس از استفاده از مراتع به دشت‌ها می‌آیند و حدود اواسط تیر ماه نیز برای استفاده از حشر محصولات، مخصوصاً محصولات پاییزه در زمینه کشاورزی مستقر خواهند شد تا فرآیند فعالیت‌های خود را دنبال کنند.

کاظمی با ارائه آماری از خدمات حاکمیتی توزیع‌شده از ابتدای سال جاری تا کنون به خبرنگار مهر گفت: در طی این مدت یعنی از ابتدای سال تا حالا، ما با ۲۵ دستگاه کامیون آبرسان کار آبرسانی به عشایر را انجام دادیم؛ همچنین ۱۲۵۰ تن آرد، ۱۸۰ هزار لیتر نفت سفید و ۳۶ هزار سیلندر گاز ۱۱ کیلویی بین عشایر توزیع شده است.

مدیرکل امور عشایر استان کرمانشاه در پایان این گفتگو خاطرنشان کرد: استان کرمانشاه ۱۳۸۹۰ خانوار عشایری دارد که حدود ۷۰ هزار نفر از جمعیت استان را شامل می‌شود و از این تعداد، ۲۵۰۰ خانوار به صورت کوچ‌رو زندگی می‌کنند؛ همچنین گزارش پایانی این حوزه حضور عزیزان و جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تقدیم می‌شود.