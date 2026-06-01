به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان بهزیستی، آرزو ذکایی فر، هدف اصلی پارلمان‌های دانش‌آموزی را شناسایی و به‌رسمیت شناختن حق بنیادین نوجوانان برای مشارکت فعال در فرآیندهای تصمیم‌گیری مربوط به زندگی خودشان دانست و گفت: این طرح در راستای شنیده شدن صدای بی‌واسطه جامعه هدف دانش‌آموزان تحت پوشش، شناسایی دقیق‌تر چالش‌ها از نگاه خودشان و تبدیل آن‌ها از دریافت‌کننده خدمات به کنشگران فعال طراحی شده است.

وی با اشاره به اینکه ساختار اولیه این پارلمان جنبه مشورتی دارد گفت: خروجی‌های این پارلمان‌ها به عنوان بازوی مشورتی مدیران کل استان‌ها و ستاد کشوری عمل می‌کند همچنین مطالبات مصوب در پارلمان به شورای معاونین سازمان ارجاع می‌شود و می‌تواند منجر به اصلاح بخشنامه‌ها و تغییر در نحوه ارائه خدمات متناسب با نیاز واقعی نوجوانان شود.

ذکایی فر، یکی از ارکان اصلی این پارلمان را نظارت مردمی و مطالبه‌گری عنوان کرد و افزود: دانش‌آموزان به عنوان ذینفعان اصلی خدمات در مراکز شبه‌خانواده، مراکز توانبخشی و... بهترین ناظران برای ارزیابی کیفیت خدمات هستند و نظرات آن‌ها می‌تواند ملاک رتبه‌بندی و بهبود عملکرد مراکز باشد.

وی در ادامه نسبت به مشارکت دانش‌آموزان در این ساختار گفت: در سطح اول (شهرستانی)، تمام دانش‌آموزان واجد شرایط تحت پوشش می‌توانند کاندید شوند که تعداد آن ۱۱ نفر برای هر شهرستان در نظر گرفته شده است. در سطح دوم (استانی)، برگزیدگان هر شهرستان (۲۱ نفر) و در سطح سوم (ملی)، نمایندگان برگزیده از ۳۱ استان کشور به تعداد ۷۱ نفرحضور خواهند داشت. در نهایت شبکه‌ای تقریبا ۵ هزار نفری از نوجوانان فعال را شامل می‌شود.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: این پارلمان مهارت‌هایی از جمله فن بیان و تفکر انتقادی، کار تیمی، هوش هیجانی، ارتباط موثر، تفکر راهبردی، سواد رسانه‌ای، حل مسئله، مدیریت جلسات، و آشنایی با قوانین و فرآیندهای اداری و حاکمیتی را در نوجوانان تقویت می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا هدف فقط مشارکت اجتماعی است یا تربیت نسل آینده مدیران هم مدنظر است، گفت: هر دو. این پارلمان یک مدرسه مدیریت مشارکت محور با هدف توانمندسازی است. هدف بلندمدت، کادرسازی و تربیت نسل جدیدی از مدیران است که خودشان از بطن چالش‌های بهزیستی رشد کرده‌اند و در آینده می‌توانند با درک عمیق‌تر، سکان هدایت بخش‌های مختلف اجتماعی کشور را بر عهده بگیرند.

ذکایی فر با بیان اینکه مدل توانمندسازی منجر به افزایش اعتماد به نفس و مهارت گفت و گو در دانش‌آموزان خواهد شد، گفت: این کار با برگزاری کارگاه‌های مهارت آموزی قبل از جلسات پارلمان، ایجاد فضای امن برای ابراز عقیده بدون قضاوت و سپردن مسئولیت‌های اجرایی کوچک به دانش‌آموزان انجام می‌شود تا تجربه شنیده شدن و تأثیرگذار بودن باعث بازسازی اعتمادبه‌نفس آن‌ها شود.

وی با بیان اینکه پارلمان‌ها می‌توانند به کاهش انزوای اجتماعی نوجوانان کمک کنند، تصریح کرد: پیوند زدن نوجوانان با گروه‌های همسالان از شهرهای مختلف، ایجاد شبکه دوستی و هدفمند کردن اوقات فراغت آن‌ها حول یک مسئولیت اجتماعی، احساس تنهایی و برچسب مددجو بودن را از بین برده و به آن‌ها هویت نماینده و وکیل همسالان می‌بخشد.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی در پایان با تاکید بر اینکه مشارکت اجتماعی یکی از قوی‌ترین دیوارهای محافظتی در برابر آسیب‌های دوران نوجوانی است یادآور شد: وقتی نوجوان احساس تعلق به یک ساختار رسمی داشته باشد و برای خود هدف و آینده‌ای متصور شود، تاب‌آوری او در برابر آسیب‌هایی مثل اعتیاد یا رفتارهای پرخطر افزایش می‌یابد.