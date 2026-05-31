افزایش ۳۰ درصدی تولید گندم در پلدختر

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزی در آیین رسمی آغاز برداشت محصولات استراتژیک گندم، جو و کلزا با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در منطقه «سراب حمام» شهرستان پلدختر ضمن قدردانی از تلاشهای کشاورزان و بهرهبرداران در خط مقدم جنگ اقتصادی برای تأمین امنیت غذایی کشور، از رشد چشمگیر تولیدات کشاورزی در سال زراعی جاری خبر داد.
وی با اشاره به بارندگیهای مطلوب، تلاش کشاورزان و نظارت کارشناسان جهاد کشاورزی، گفت: امسال شاهد افزایش ۳۰ درصدی تولید گندم و رشد ۲۰۰ درصدی در حوزه کلزا و دانههای روغنی در سطح شهرستان هستیم.
فرماندار پلدختر با تأکید بر ضرورت گذر از کشاورزی سنتی، خواستار حمایتهای ویژه از کشاورزان برای تجهیز اراضی به روشهای نوین آبیاری شد.
عزیزی همچنین با اشاره به اهمیت تکمیل زیرساختهای آبی، از مسئولان جهاد کشاورزی و آب منطقهای استان خواست تا روند راهاندازی ایستگاههای پمپاژ این شهرستان را تسهیل کنند.
