لزوم تسهیل در روند خرید تضمینی محصولات کشاورزی در بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عمادی پور در جلسه ستاد برداشت محصولات کشاورزی شهرستان بروجرد با اشاره به آغاز فصل برداشت، حمایت از کشاورزان و تسهیل روند خرید تضمینی محصولات را ضروری دانست و بر لزوم آمادگی کامل دستگاهها برای مدیریت این فصل تأکید کرد.
وی افزود: تأمین سوخت ادوات کشاورزی، کالیبرهشدن باسکولها، راهاندازی مراکز معتبر و مجاز خرید و نیز اطلاعرسانی دقیق به کشاورزان در دستور کار دستگاههای متولی قرار گرفت.
معاون برنامهریزی فرمانداری بروجرد تصریح کرد: مدیریت جهاد کشاورزی، تعاون روستایی، اداره غله و شرکت نفت باید هماهنگی لازم را برای اجرای مصوبات و پشتیبانی از روند برداشت و خرید محصولات انجام دهند.
