به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودیان عصر یکشنبه در حاشیه افتتاح بازارچه محلی در شهرک اندیشه میانه ، ایجاد و تقویت بازارچههای محلی را اقدامی مؤثر در جهت افزایش رفاه عمومی و کنترل بازار دانست و بر توسعه آن در سطح شهر تأکید کرد.
دادستان شهرستان میانه با اشاره به اهمیت این اقدام گفت: راهاندازی بازارچه محلی، کار ارزشمندی در مسیر رفاه مردم است، اما این بازارچه نسبت به جمعیت شهری کافی نیست و لازم است در ابعاد بزرگتر و در نقاط مختلف شهر توسعه پیدا کند تا دسترسی شهروندان به کالا و خدمات عادلانهتر و پایدارتر شود.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط رقابت سالم میان اصناف و کسبه در راستای تحقق اهداف ستاد تنظیم بازار افزود: از منظر قضایی نیز باید شرایط رقابت منصفانه رعایت شود تا ضمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان، زمینه سوءاستفاده، اخلال در بازار و افزایش غیرمنطقی قیمتها از بین برود.
دادستان میانه همچنین یکی از راهکارهای تکمیلی برای کنترل بازار را فروش اینترنتی عنوان کرد و گفت: فروش اینترنتی و بهرهگیری از ظرفیتهای نوین عرضه، میتواند به شفافیت، نظارتپذیری و کنترل بهتر بازار کمک کند و در این مسیر نیازمند همت و همراهی جدی دستگاههای اجرایی و متولیان نظارت هستیم.
