به گزارش خبرنگار مهر، بازارچه محلی در شهرک اندیشه میانه عصر یکشنبه با حضور محمدرضا مشایخی فرماندار ویژه میانه با هدف ساماندهی عرضه کالاهای اساسی، ارتقای کیفیت خدمات و کنترل قیمتها افتتاح شد.
مشایخی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی سوم و اشاره به شرایط جنگ ترکیبی، روانی و اقتصادی، اظهار کرد: امروز وظیفه ما کنترل مسائل اقتصادی و خدمترسانی به مردمی است که همواره در صحنههای مختلف پای نظام ایستادهاند و شایسته بهترین خدمات هستند.
وی با تأکید بر اینکه توسعه شهری در شهرسازی به معنای توزیع مکانی خدمات است، افزود: راهاندازی بازارچه محلی شهرک اندیشه علاوه بر توزیع مکانی، با هدف ارائه خدمات محلی و ارائه کالاهای اساسی مورد نیاز انجام شده و در چارچوب برنامههای ابلاغی ملی هزار غرفه، هزار میدان قرار دارد.
فرماندار ویژه میانه همچنین تصریح کرد: تداوم این مسیر و توسعه بازارچهها در نقاط دیگر از جمله شهرک ولیعصر، فرهنگیان در حال انجام است و باید به سمتی حرکت کنیم که فرآیندها بدون پیچیدگیهای زائد، تسهیل شده و از هرگونه نابسامانی و افسارگسیختگی در بازار جلوگیری شود.
وی نقش اداره صمت و سایر دستگاههای مرتبط در تأمین، نظارت و کنترل بازار را تعیینکننده دانست و در پایان از همراهی و تلاش نیروهای مسلح و بسیجیان قدردانی کرد.
گفتنی است این بازارچه در زمینی به مساحت ۵۵۰ مترمربع احداث شده و برای اجرای آن اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال هزینه شده است. همچنین در راستای بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و اقتصادی، بخش خصوصی با مبلغی بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان در حوزه تجهیز، راهاندازی و فعالیت بازارچه مشارکت داشته است و ارائه خدمت غیرحضوری و اینترنتی را نیز فراهم خواهد کرد.
