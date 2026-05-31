۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۱

مشایخی:توزیع عادلانه خدمات شهری با افتتاح بازارچه‌های محلی محقق می‌شود

میانه- فرماندار ویژه میانه با اشاره به اهمیت حمایت از بازارچه‌های محلی گفت: توزیع عادلانه خدمات شهری با افتتاح بازارچه‌های محلی محقق می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بازارچه محلی در شهرک اندیشه میانه عصر یکشنبه با حضور محمدرضا مشایخی فرماندار ویژه میانه با هدف ساماندهی عرضه کالاهای اساسی، ارتقای کیفیت خدمات و کنترل قیمت‌ها افتتاح شد.

مشایخی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی سوم و اشاره به شرایط جنگ ترکیبی، روانی و اقتصادی، اظهار کرد: امروز وظیفه ما کنترل مسائل اقتصادی و خدمت‌رسانی به مردمی است که همواره در صحنه‌های مختلف پای نظام ایستاده‌اند و شایسته بهترین خدمات هستند.

وی با تأکید بر اینکه توسعه شهری در شهرسازی به معنای توزیع مکانی خدمات است، افزود: راه‌اندازی بازارچه محلی شهرک اندیشه علاوه بر توزیع مکانی، با هدف ارائه خدمات محلی و ارائه کالاهای اساسی مورد نیاز انجام شده و در چارچوب برنامه‌های ابلاغی ملی هزار غرفه، هزار میدان قرار دارد.

فرماندار ویژه میانه همچنین تصریح کرد: تداوم این مسیر و توسعه بازارچه‌ها در نقاط دیگر از جمله شهرک ولیعصر، فرهنگیان در حال انجام است و باید به سمتی حرکت کنیم که فرآیندها بدون پیچیدگی‌های زائد، تسهیل شده و از هرگونه نابسامانی و افسارگسیختگی در بازار جلوگیری شود.

وی نقش اداره صمت و سایر دستگاه‌های مرتبط در تأمین، نظارت و کنترل بازار را تعیین‌کننده دانست و در پایان از همراهی و تلاش نیروهای مسلح و بسیجیان قدردانی کرد.

گفتنی است این بازارچه در زمینی به مساحت ۵۵۰ مترمربع احداث شده و برای اجرای آن اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال هزینه شده است. همچنین در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و اقتصادی، بخش خصوصی با مبلغی بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان در حوزه تجهیز، راه‌اندازی و فعالیت بازارچه مشارکت داشته است و ارائه خدمت غیرحضوری و اینترنتی را نیز فراهم خواهد کرد.

