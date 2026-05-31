۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۱

موانع صادرات گل و گیاه در مازندران برطرف می‌شود

ساری- معاون وزیر جهاد کشاورزی مازندران گفت: مشکل صدور مجوز صادرات گل و گیاه در مازندران برطرف می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی برومندی شامگاه یکشنبه شنبه در نشست بررسی مشکلات بخش کشاورزی مازندران، با اشاره به جایگاه راهبردی مازندران در تأمین امنیت غذایی کشور، اظهار داشت: این استان با تولید برنج، مرکبات و کیوی، نه تنها سفره مردم خود، بلکه دیگر استان‌ها را نیز تأمین می‌کند و به همین دلیل مورد توجه ویژه وزارت جهاد کشاورزی است.

وی با یادآوری تولید سالانه سه میلیون تن مرکبات در مازندران و رتبه چهارم جهانی کیوی این استان، بر ضرورت اختصاص تسهیلات برای ذخیره‌سازی محصولات و برداشتن گام‌های مؤثر در حوزه مکانیزاسیون باغات تأکید کرد.

در ادامه این جلسه، اسداله تیموری یانسری، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران، یکی از چالش‌های مهم در مسیر صادرات را وجود موانع اداری برای صدور مجوزهای مربوط به گل و گیاه عنوان کرد.

وی گفت: این مشکلات درآمد ارزی بخش کشاورزی را کاهش داده است، اما ما مصمم به رفع این موانع هستیم و از حمایت معاون وزیر در این مسیر قدردانی می‌کنیم.

