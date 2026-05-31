  1. استانها
  2. قم
۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۳

تشرف سفیر جدید پاکستان به زیارت حرم حضرت معصومه (س)

تشرف سفیر جدید پاکستان به زیارت حرم حضرت معصومه (س)

قم- سفیر جدید کشور پاکستان در ایران با هیئت همراه ضمن حضور در شهر مقدس قم به زیارت مضجع شریف حضرت فاطمه معصومه (س) مشرف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عمران صدیقی، سفیر جدید جمهوری اسلامی پاکستان در ایران، به‌همراه هیئت همراه در سفر به شهر مقدس قم، به زیارت مضجع شریف حضرت فاطمه معصومه (س) مشرف شد.

وی در این حضور، ضمن زیارت بارگاه ملکوتی حضرت معصومه (س)، بر اهمیت روابط دینی و فرهنگی میان دو کشور ایران و پاکستان تأکید کرد.

کد مطلب 6846240

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها