تشرف سفیر جدید پاکستان به زیارت حرم حضرت معصومه (س)

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عمران صدیقی، سفیر جدید جمهوری اسلامی پاکستان در ایران، به‌همراه هیئت همراه در سفر به شهر مقدس قم، به زیارت مضجع شریف حضرت فاطمه معصومه (س) مشرف شد.



وی در این حضور، ضمن زیارت بارگاه ملکوتی حضرت معصومه (س)، بر اهمیت روابط دینی و فرهنگی میان دو کشور ایران و پاکستان تأکید کرد.