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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۲

سرمست: صنایع دستی نماد اصالت، هویت و اقتصاد خلاق است

سرمست: صنایع دستی نماد اصالت، هویت و اقتصاد خلاق است

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر جایگاه صنایع دستی در هویت فرهنگی و اقتصاد خلاق استان، گفت: صنایع دستی یکی از ارکان مهم اشتغال پایدار، توسعه گردشگری و معرفی اصالت این استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت روز جهانی صنایع دستی عصر شنبه با حضور بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، مسئولان استانی، فعالان حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جمعی از هنرمندان این عرصه در تبریز برگزار شد.

در این مراسم، استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت صنایع دستی در ساختار فرهنگی و اقتصادی استان، اظهار کرد: صنایع دستی، تجلی اصالت، هویت و اقتصاد خلاق است و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

بهرام سرمست با بیان اینکه صنایع دستی صرفاً یک فعالیت فرهنگی نیست، افزود: این حوزه یکی از ارکان مهم اقتصاد خلاق، اشتغال پایدار و هویت‌سازی در آذربایجان شرقی است و حمایت از هنرمندان این بخش باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های حمایتی برای هنرمندان صنایع دستی، گفت: ایجاد امنیت شغلی، توسعه آموزش‌های نوین، تسهیل دسترسی به بازار و حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان این عرصه از جمله نیازهای اصلی فعالان صنایع دستی است.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین به پیوند عمیق میان صنایع دستی و گردشگری اشاره کرد و گفت: هر گردشگری که به آذربایجان شرقی سفر می‌کند، باید بتواند بخشی از هنر، اصالت و هویت این سرزمین را در قالب محصولات صنایع دستی با خود به همراه ببرد.

وی توسعه بازارهای داخلی و بین‌المللی را از الزامات رونق صنایع دستی دانست و افزود: حضور در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی، تقویت صادرات و بهره‌گیری از ظرفیت تجارت الکترونیک و برندسازی، مسیر توسعه این حوزه را هموار می‌کند.

سرمست همچنین بر ضرورت توجه همزمان به اصالت و نوآوری در تولیدات صنایع دستی تأکید کرد و گفت: حفظ ریشه‌ها و هویت هنرهای سنتی ضروری است، اما بدون نوآوری، خلاقیت، طراحی متناسب با نیاز بازار و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، امکان حضور مؤثر در بازارهای جهانی فراهم نخواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر آذربایجان شرقی در حوزه فرش دست‌بافت و دیگر رشته‌های صنایع دستی، اظهار امیدواری کرد با رفع موانع تولید، تقویت ارتباط با بازارهای جهانی و حمایت عملی از هنرمندان، جایگاه این استان در حوزه صنایع دستی بیش از پیش ارتقا یابد.

در پایان این مراسم، از پیشکسوتان عرصه صنایع دستی تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 6859108

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