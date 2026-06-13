سرمست: صنایع دستی نماد اصالت، هویت و اقتصاد خلاق است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت روز جهانی صنایع دستی عصر شنبه با حضور بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، مسئولان استانی، فعالان حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جمعی از هنرمندان این عرصه در تبریز برگزار شد.
در این مراسم، استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت صنایع دستی در ساختار فرهنگی و اقتصادی استان، اظهار کرد: صنایع دستی، تجلی اصالت، هویت و اقتصاد خلاق است و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
بهرام سرمست با بیان اینکه صنایع دستی صرفاً یک فعالیت فرهنگی نیست، افزود: این حوزه یکی از ارکان مهم اقتصاد خلاق، اشتغال پایدار و هویتسازی در آذربایجان شرقی است و حمایت از هنرمندان این بخش باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای حمایتی برای هنرمندان صنایع دستی، گفت: ایجاد امنیت شغلی، توسعه آموزشهای نوین، تسهیل دسترسی به بازار و حمایت همهجانبه از تولیدکنندگان این عرصه از جمله نیازهای اصلی فعالان صنایع دستی است.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین به پیوند عمیق میان صنایع دستی و گردشگری اشاره کرد و گفت: هر گردشگری که به آذربایجان شرقی سفر میکند، باید بتواند بخشی از هنر، اصالت و هویت این سرزمین را در قالب محصولات صنایع دستی با خود به همراه ببرد.
وی توسعه بازارهای داخلی و بینالمللی را از الزامات رونق صنایع دستی دانست و افزود: حضور در نمایشگاههای ملی و بینالمللی، تقویت صادرات و بهرهگیری از ظرفیت تجارت الکترونیک و برندسازی، مسیر توسعه این حوزه را هموار میکند.
سرمست همچنین بر ضرورت توجه همزمان به اصالت و نوآوری در تولیدات صنایع دستی تأکید کرد و گفت: حفظ ریشهها و هویت هنرهای سنتی ضروری است، اما بدون نوآوری، خلاقیت، طراحی متناسب با نیاز بازار و بهرهگیری از فناوریهای جدید، امکان حضور مؤثر در بازارهای جهانی فراهم نخواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر آذربایجان شرقی در حوزه فرش دستبافت و دیگر رشتههای صنایع دستی، اظهار امیدواری کرد با رفع موانع تولید، تقویت ارتباط با بازارهای جهانی و حمایت عملی از هنرمندان، جایگاه این استان در حوزه صنایع دستی بیش از پیش ارتقا یابد.
در پایان این مراسم، از پیشکسوتان عرصه صنایع دستی تجلیل به عمل آمد.
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