سرمست: حمایت از تولید به سود مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر شنبه ۹ خرداد در جریان سفر به شهرستان بناب و حضور در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، بناب را یکی از مراکز مهم اقتصادی آذربایجان شرقی دانست و اظهار کرد: مردم بناب مردمی سختکوش و تلاشگر هستند و مدیران باید با همتی مضاعف در مسیر حل مشکلات تولیدکنندگان اقدام کنند.

وی با اشاره به ضرورت تقویت تاب‌آوری اقتصادی و توجه به امنیت شغلی کارگران افزود: حمایت از تولید، اولویت اول مدیریت استان است و اگر از تولید و سرمایه‌گذاری در تولید پشتیبانی شود، در نهایت سود آن به مردم خواهد رسید.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه دولت از سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف استان حمایت می‌کند، تصریح کرد: ارزش بزرگی است که صاحبان سرمایه تصمیم بگیرند سرمایه خود را به سمت بخش تولید هدایت کنند.

سرمست در ادامه خطاب به صاحبان صنایع و تولیدکنندگان گفت: از شما تشکر می‌کنیم که در شرایط سخت و با وجود مشکلات، تعدیل نیرو نکردید، کارخانه‌ها را تعطیل نکردید و خط تولید و معیشت کارگران را حفظ کردید. این اقدام بسیار ارزشمند است و مسئولان نیز وظیفه دارند در قبال این همراهی، حمایت از تولید را به بهترین شکل انجام دهند.

وی ادامه داد: در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در شهرستان‌های مختلف تلاش می‌کنیم با رفع مشکلات موجود، به رونق فضای کسب‌وکار کمک کنیم و در این مسیر همراهی همه دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و نظارتی ضروری است.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان تأکید کرد: مدیران استان حتماً پیگیری کنند تا مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در شهرستان‌های استان با سرعت اجرایی شود.

در این نشست، صاحبان صنایع و مدیران واحدهای تولیدی، مسائل و موانع خود را در حضور استاندار و مدیران اقتصادی و صنعتی مطرح کردند و درباره هر یک تصمیمات لازم اتخاذ شد.