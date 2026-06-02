به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی و جبارعلی ذاکری مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه آیین امضای تفاهمنامه تکمیل خط آهن حومهای تبریز به آذرشهر را امضا کردند. در این نشست، شهردار تبریز و تعدادی از نمایندگان مردم شریف تبریز، اسکو و آذرشهر حضور داشتند.
سرمست گفت: با توجه به نقش محوری کلانشهر تبریز و تمرکز بالای اشتغال مراکز آموزشی و واحدهای صنعتی در محدوده شهری تبریز، حجم قابل توجهی از سفرهای کاری و آموزشی روزانه از شهرهای اقماری از محور تبریز-آذرشهر صورت میگیرد که این تمرکز شدید تقاضای سفر، موجب افزایش ترافیک در ورودی کلانشهر تبریز، رشد مصرف سوخت و تشدید آلودگی هوای تبریز میشود.
وی افزود: با تکمیل خط آهن حومهای تبریز، شاهد افزایش سهم حمل و نقل ریلی حومه ای از جابه جایی سفرهای درون شهری تبریز، افزایش کارایی سیستم حمل و نقل شهری تبریز و کمک به حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا و همچنین کاهش مصرف سوخت خواهیم بود.
گفتنی است کاهش آمار تصادفات و خسارات ناشی از ترافیک ورودی غرب تبریز، تسهیل و توسعه دسترسی کارخانه های تولیدی در مسیر تبریز آذرشهر، تسهیل رفت و آمد دانشجویان شهید مدنی آذربایجان و تسهیل اشتغال مردم تبریز از دیگر مزایای توسعه خط آهن حومه ای تبریز خواهد بود.
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