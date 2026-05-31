۹۰ روز حبس برای مدیرعامل یک واحد صنعتی آلاینده محیط زیست در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی احمدی گفت: واحدهای صنعتی و خدماتی در تمامی نقاط استان قم، توسط کارشناسان محیط زیست به صورت شبانه روزی مورد رصد و پایش قرار گرفته و در صورت احراز هرگونه آلودگی، اخطاریه‌های لازم برای آنها صادر می‌شود.

رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم افزود: در صورت بی‌توجهی واحدهای آلاینده به این اخطاریه‌ها و عدم اقدام لازم در راستای کاهش آلایندگی، مسئولان واحدها به مراجع قضایی معرفی و به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی، قاطعانه با آنها برخورد می‌شود.



وی با بیان اینکه بر اساس قوانین، ایجاد هرگونه آلودگی در فعالیت‌های صنعتی، معدنی و خدماتی جرم بوده و مشمول مجازات‌های حقوقی و کیفری است، تصریح کرد: کارشناسان این اداره کل به عنوان ضابطان خاص قضایی با هرگونه آلودگی زیست محیطی بر اساس قوانین برخورد می‌کنند.



احمدی در پایان با اشاره به محکومیت مدیرعامل یک واحد آلاینده صنعتی در قم به ۹۰ روز حبس تعزیری، تصریح کرد: این واحد متخلف، بدون توجه به اخطاریه‌های این اداره کل، حجم زیادی از فاضلاب تولیدی را در محیط پیرامون رها کرده و موجب آلودگی شدید محیط زیست شده بود.