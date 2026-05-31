به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا در حاشیه مراسم «قهرمان ایران» با اشاره به برخی انتقادات مطرح شده اظهار داشت: همواره سعی کرده‌ام در برابر صحبت‌هایی که از سوی بازیکنان، پیشکسوتان، اعضای هیئت مدیره و سایر افراد منتسب به استقلال مطرح می‌شود، پاسخ زیادی ندهم؛ چرا که این باشگاه سال‌ها از اختلافات داخلی آسیب دیده و رنج برده است.



وی افزود: چه در میان پیشکسوتان و چه مدیران سابق، معمولاً افرادی هستند که پس از پایان مسئولیت خود همچنان درباره باشگاه اظهار نظر می‌کنند. به همین دلیل تلاش کرده‌ام وارد این فضا نشوم اما تنها نکته‌ای که می‌توانم بگویم این است که تاکنون حتی یک مورد هم وجود نداشته که من خارج از چارچوب هیئت مدیره بخواهم نظر شخصی خود را به باشگاه تحمیل کنم.



رئیس هیئت مدیره استقلال ادامه داد: پیش از این در یک برنامه تلویزیونی نیز گفتم که در تمام سال‌هایی که در حوزه مدیریت ورزشی فعالیت داشته‌ام، فقط یک خواسته شخصی درباره یک بازیکن داشتم و آن هم درباره سیدحسین حسینی بود. اعتقاد داشتم حرمت کاپیتان ۱۰ ساله استقلال باید حفظ شود و اگر امکان دارد همکاری با او ادامه پیدا کند اما زمانی که کادر فنی و مسئولان باشگاه تصمیم دیگری گرفتند، من نیز تابع نظر آنها بودم.



تاجرنیا درباره اختلافات مطرح شده در هیئت مدیره استقلال گفت: ما یکی از فعال‌ترین هیئت مدیره‌های فوتبال ایران را داریم و تقریباً هر هفته جلسات منظم برگزار می‌کنیم. تمامی تصمیمات نیز به صورت جمعی گرفته می‌شود. اگر عضوی در مقطعی از شرایط ناراضی باشد، دلیل نمی‌شود که عملکرد مجموعه را زیر سؤال ببرد.



وی تصریح کرد: می‌توانم ده‌ها نمونه از تصمیمات مهم باشگاه را مثال بزنم که در آنها آقای فریدونی حتی از من نیز نقش مؤثرتری داشته است؛ از مسائل نقل و انتقالاتی گرفته تا انتخاب وکیل برای باز شدن پنجره نقل و انتقالات و سایر موضوعات مهم باشگاه.



سرپرست مدیرعاملی استقلال با اشاره به شرایط فعلی این باشگاه خاطرنشان کرد: امروز که استقلال در وضعیت مناسبی قرار دارد، شرط انصاف و استقلالی بودن آن است که همه از باشگاه حمایت کنند. اگر شرایط امروز را با سال گذشته مقایسه کنیم، تفاوت کاملاً مشخص است. در آن زمان شاهد تجمعات اعتراضی و شعارهای مختلف بودیم اما امروز استقلال در رشته‌های مختلف هفت یا هشت قهرمانی کسب کرده، تیم فوتبال در صدر جدول قرار گرفته، مجمع عمومی برگزار شده، صورت‌های مالی به تصویب رسیده و روند حرفه‌ای‌سازی باشگاه نیز پیش رفته است.

وی افزود: این موفقیت‌ها حاصل کار جمعی هیئت مدیره و مجموعه باشگاه است و نباید همه چیز را به یک فرد نسبت داد. اینکه کسی به دلیل نرسیدن به جایگاه مورد نظر خود شروع به انتقاد کند، به اعتقاد من در شأن باشگاه استقلال نیست.



تاجرنیا درباره شکایت باشگاه پرسپولیس نیز اظهار داشت: ما به سایر باشگاه‌ها کاری نداریم و مسئولیت ما رسیدگی به امور استقلال است. البته استقلال مطالباتی از فدراسیون فوتبال دارد که پیگیر وصول آنها هستیم.



وی ادامه داد: یکی از موضوعات مورد پیگیری ما بحث ساختمان‌هایی است که سال‌ها پیش برای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس خریداری شد. در دوره‌ای که خودم نیز عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بودم و با حمایت دولت وقت دو ساختمان برای این دو باشگاه تهیه شد. این موضوع همواره در گزارش‌های حسابرسی مطرح بوده و ما نیز خواهان تعیین تکلیف نهایی آن هستیم. چندین بار وعده داده شده که اسناد به نام باشگاه‌ها منتقل شود و انتظار داریم این وعده عملی شود.



رئیس هیئت مدیره استقلال درباره برخی شایعات نقل و انتقالاتی نیز گفت: من هیچ‌گونه مذاکره‌ای با بازیکن خاصی نداشته‌ام. در ساختار باشگاه استقلال ابتدا کمیته فنی بر اساس نیازهای تیم و نظرات سرمربی پیشنهادهای خود را ارائه می‌کند و پس از آن موضوع در کمیته نقل و انتقالات از منظر مالی و اقتصادی بررسی می‌شود. بنابراین من در فرآیند مذاکره مستقیم با بازیکنان نقشی ندارم.



وی درباره سهراب بختیاری‌زاده نیز گفت: او سرمربی فعلی استقلال هستند و از نظر شخصیتی و حرفه‌ای فردی بسیار شریف و قابل احترام محسوب می‌شوند. با توجه به اینکه هنوز وضعیت نهایی برگزاری مسابقات به طور کامل مشخص نیست، فعلاً سرمربی استقلال هستند و طی هفته‌های آینده براساس ارزیابی‌های فنی و شرایط مالی باشگاه درباره آینده نیمکت تصمیم‌گیری خواهد شد.



تاجرنیا در پایان درباره وضعیت نقل و انتقالات و پنجره بسته استقلال خاطرنشان کرد: خوشبختانه بخش عمده‌ای از بازیکنان فعلی قرارداد دو ساله دارند و درباره بازیکنانی که قراردادشان رو به پایان است نیز مذاکرات لازم برای تمدید انجام خواهد شد. حتی در صورت باز نشدن پنجره نقل و انتقالات، بخشی از نیازهای تیم از طریق سهمیه‌های موجود قابل تأمین است.

وی افزود: پس از آنکه وکیل قبلی باشگاه در پرونده مربوط به باز شدن پنجره نقل و انتقالات موفقیتی کسب نکرد، اقدامات جدیدی انجام شده و وکلای تازه‌ای مسئولیت پرونده را برعهده گرفته‌اند. آنها امیدواری زیادی برای حل این موضوع به ما داده‌اند و امیدوارم طی روزهای آینده بتوانیم خبرهای خوبی در این خصوص به هواداران استقلال ارائه کنیم؛ اتفاقی که هم از نظر حیثیتی برای باشگاه اهمیت دارد و هم دست کادر فنی را برای بستن تیمی قدرتمند جهت حضور در لیگ نخبگان آسیا باز خواهد گذاشت.