نبرد بر سر سهمیه آسیایی؛ پرسپولیس همچنان امیدوار به تغییر معادلات

به گزارش خبرنگار مهر، پس از مطرح شدن احتمال تغییر در وضعیت نمایندگان ایران در رقابت‌های آسیایی، بحث بر سر تعیین تیم جایگزین و نحوه اختصاص سهمیه سوم فوتبال ایران وارد فاز تازه‌ای شده است.



در شرایطی که مسئولان فدراسیون فوتبال و کمیته صدور مجوز حرفه‌ای در حال بررسی آخرین وضعیت باشگاه‌ها هستند، برخی تیم‌ها تلاش می‌کنند با تکمیل مدارک و پیگیری‌های حقوقی و اداری، شانس خود را برای حضور در مسابقات آسیایی افزایش دهند.



در این میان، پرسپولیس نیز تحولات اخیر را با دقت دنبال می‌کند و معتقد است تا زمانی که تمامی فرآیندهای مربوط به صدور مجوز حرفه‌ای و بررسی مدارک باشگاه‌ها به پایان نرسیده، نمی‌توان پرونده سهمیه سوم ایران را مختومه تلقی کرد.



از نگاه مدیران این باشگاه، شفاف شدن جزئیات مربوط به مدارک ارائه شده از سوی باشگاه‌های مدعی و همچنین نحوه بررسی این مدارک از سوی نهادهای مسئول، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت نماینده نهایی ایران در رقابت‌های آسیایی داشته باشد.



به همین دلیل، پرسپولیس همچنان امیدوار است در صورت بروز تغییر در تصمیمات نهایی یا ایجاد فرصت قانونی، بتواند جایگاه خود را در میان گزینه‌های حضور در آسیا حفظ کند؛ موضوعی که احتمالاً در روزهای آینده و با مشخص شدن تصمیم نهایی مراجع ذی‌ربط، ابعاد روشن‌تری پیدا خواهد کرد.