به گزارش خبرنگار مهر، پس از مطرح شدن احتمال حذف سپاهان از رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا۲ به دلیل مسائل مرتبط با مجوز حرفهای، بار دیگر بحث تعیین نماینده جایگزین ایران در این رقابتها داغ شده است.
در این میان، مصطفی زارعی، رئیس کمیته صدور مجوز حرفهای فدراسیون فوتبال، اعلام کرد که پرسپولیس هیچ شانسی برای حضور در آسیا ندارد و در صورت ایجاد سهمیه خالی، نماینده سوم ایران از میان گلگهر سیرجان و چادرملو انتخاب خواهد شد.
این اظهارات در حالی مطرح شده که هنوز تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ نشده و طبق برخی گمانهزنیها قرار است هیئترئیسه فدراسیون فوتبال درباره سازوکار معرفی تیم جایگزین تصمیمگیری کند. از همین رو، در باشگاه پرسپولیس این پرسش مطرح شده که چگونه پیش از اعلام رای نهایی، تکلیف این پرونده از سوی رئیس کمیته صدور مجوز حرفهای مشخص شده است.
مسئولان پرسپولیس معتقدند اظهارات اخیر زارعی، در ادامه حاشیههای مربوط به صدور مجوز حرفهای برای این باشگاه، ابهامهای جدیدی را ایجاد کرده است. سرخپوشان پیش از این نیز نسبت به روند بررسی مدارک برخی باشگاهها انتقاداتی را مطرح کرده بودند و حالا معتقدند اعلام قطعی حذف پرسپولیس از معادلات آسیایی، پیش از طی شدن فرآیندهای قانونی، میتواند محل سوال باشد.
از سوی دیگر، پرسپولیسیها همچنان بر برخی ابهامها در فرآیند صدور مجوز حرفهای تاکید دارند. به اعتقاد آنها، اگرچه مجوز حرفهای برخی باشگاهها صادر شده، اما لازم است کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز درباره نحوه صدور این مجوزها و انطباق آنها با الزامات AFC بررسیهای لازم را انجام دهد.
در شرایطی که هنوز وضعیت نهایی سهمیه سوم ایران در رقابتهای آسیایی مشخص نیست، به نظر میرسد اختلاف نظرها درباره معیارهای انتخاب تیم جایگزین و همچنین روند صدور مجوزهای حرفهای، یکی از مهمترین چالشهای این روزهای فوتبال ایران باشد؛ موضوعی که احتمالاً در روزهای آینده با تصمیمگیری نهادهای مسئول وارد مرحله تازهای خواهد شد.
پس از اعلام خبر حذف سرخپوشان؛
اظهار نظر یک مسئول صدای پرسپولیس را درآورد/ مرحله جدید جنگ آسیایی شدن!
باشگاه پرسپولیس بابت صحبت های مسئول صدور کمیته مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال در رابطه با عدم حضور این تیم در فصل جدید رقابت های آسیایی معترض شد.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از مطرح شدن احتمال حذف سپاهان از رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا۲ به دلیل مسائل مرتبط با مجوز حرفهای، بار دیگر بحث تعیین نماینده جایگزین ایران در این رقابتها داغ شده است.
نظر شما