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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۱

شکایت باشگاه پرسپولیس از رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای

شکایت باشگاه پرسپولیس از رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای

باشگاه پرسپولیس به دلیل صحبت های اخیر رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال از زارعی شکایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، در راستای صیانت از جایگاه باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس، این باشگاه به صورت رسمی از «مصطفی زارعی» به دلیل اظهارات غیرمسئولانه و تشویش اذهان عمومی، شکایت کرد.

موضوع شکایت، طرح ادعاها و اظهارنظرهای خلاف واقع در خصوص موضوعی است که اساساً در حیطه شرح وظایف و مسئولیت‌های ایشان نمی‌گنجد. باشگاه پرسپولیس ضمن محکوم کردن هرگونه حاشیه‌سازی غیرحرفه‌ای، تأکید دارد که حفظ آرامش افکار عمومی و پرهیز از اظهارنظرهای تخصصی در حوزه‌های خارج از اختیارات، یک اصل انکارناپذیر است.

هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از ابتدا مخالفت خود را با اظهارنظرهای غیرکارشناسی و خارج از حوزه مسئولیت برخی از مدیران فدراسیون و سازمان لیگ که منجر به تشویش اذهان عمومی و تخریب وجهه باشگاه بوده اعلام داشته و بر این اساس، شکایت حقوقی از زارعی در همین راستا صورت گرفته است.

کد مطلب 6848067

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    نظرات

    • تورک اوغلی IR ۱۷:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      2 1
      پاسخ
      اینها عوض اینکه کارهایشان را به موقع انجام دهند.هراسان بیدار شده......وطبق عادت بدهمیشه شکایت میکنند.

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