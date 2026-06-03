به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مسئولان کمیته صدور مجوز حرفهای فدراسیون فوتبال تلاش دارند پرونده باشگاههای ایرانی برای حضور در رقابتهای آسیایی را مختومه تلقی کنند، به نظر میرسد در باشگاه پرسپولیس نگاه متفاوتی نسبت به این موضوع وجود دارد.
پس از آنکه مصطفی زارعی، رئیس کمیته صدور مجوز حرفهای، اعلام کرد پرسپولیس شانسی برای حضور در رقابتهای آسیایی ندارد، بار دیگر اختلاف نظرها درباره نحوه صدور مجوز حرفهای و تعیین نماینده احتمالی جایگزین استقلال به سطح رسانهها کشیده شد.
در باشگاه پرسپولیس این باور وجود دارد که هنوز ابهامهای متعددی درباره فرآیند بررسی مدارک برخی باشگاهها وجود دارد و نمیتوان پرونده را پایانیافته دانست. یکی از مهمترین پرسشهای مطرحشده، موضوع بارگذاری مدارک استقلال پس از پایان مهلت قانونی است؛ موضوعی که در هفتههای اخیر بارها از سوی منتقدان مطرح شده و آنها معتقدند باید مشخص شود آیا تمامی مدارک در بازه زمانی تعیینشده از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه شده یا خیر.
از سوی دیگر، در پرسپولیس اعتقاد دارند موضوع تفکیک هزینههای فوتبال و غیرفوتبال نیز نیازمند شفافسازی بیشتری است. برخی منتقدان مدعی هستند اسناد ارائهشده برای تفکیک هزینهها باید مجدداً از سوی AFC مورد بررسی قرار گیرد تا هرگونه ابهام احتمالی برطرف شود. هرچند تاکنون هیچ مرجع رسمی تخلفی را در این زمینه تأیید نکرده است، اما پرسپولیسیها معتقدند حساسیت AFC روی مسائل مالی به اندازهای بالاست که کوچکترین ابهام نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
پرسش دیگر به وضعیت جدول لیگ برتر و زمانبندی مسابقات مربوط میشود. در باشگاه پرسپولیس این سوال مطرح است که اگر احتمال تغییر در وضعیت مجوز حرفهای برخی باشگاهها وجود داشته، چرا سازوکار مشخصی برای حفظ حقوق سایر مدعیان در نظر گرفته نشده است؟ از نگاه آنها، تعیین نمایندههای آسیایی در شرایطی که پروندههای مرتبط با مجوز حرفهای همچنان محل بحث است، میتواند زمینهساز اعتراضهای بعدی شود.
همچنین برخی مدیران و نزدیکان باشگاه پرسپولیس به برنامه مسابقات استقلال در مقطع پایانی فصل اشاره میکنند و معتقدند باید بررسی شود آیا شرایط رقابتی برای همه تیمها به شکل برابر فراهم بوده است یا خیر. آنها با اشاره به تعداد مسابقات استقلال برابر تیمهای بالانشین جدول، خواستار شفافیت بیشتر در این خصوص هستند.
در کنار این موارد، موضوع اردوی تیم ملی و تصمیمات کادر فنی نیز به یکی از محورهای بحث تبدیل شده است. در محافل نزدیک به پرسپولیس این پرسش مطرح میشود که تعطیلی لیگ در برخی مقاطع و دعوت بعضی بازیکنان به اردوهای تیم ملی تا چه اندازه در روند رقابتهای باشگاهی تأثیرگذار بوده است. از نگاه آنها، این مسائل اگرچه مستقیماً به پرونده مجوز حرفهای ارتباط ندارد، اما در کنار سایر اتفاقات، مجموعهای از ابهامها را ایجاد کرده که نیازمند پاسخگویی مسئولان است.
در چنین شرایطی شنیده میشود باشگاه استقلال نیز در صورت مواجه شدن با هرگونه تصمیم منفی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، احتمال استفاده از ظرفیتهای حقوقی و ارسال شکایت علیه کمیته صدور مجوز حرفهای را بررسی خواهد کرد. اتفاقی که میتواند پرونده را وارد مرحلهای تازه کند و حتی پای نهادهای بینالمللی را به اختلافات داخلی فوتبال ایران باز کند.
آنچه مسلم است اینکه با وجود اظهارات اخیر مسئولان فدراسیون فوتبال، از نگاه پرسپولیس پرونده تعیین نماینده سوم ایران هنوز بسته نشده است. مدیران این باشگاه معتقدند تا زمانی که تمامی ابهامها درباره روند صدور مجوز حرفهای، نحوه بررسی مدارک و فرآیند انتخاب نماینده جایگزین برطرف نشود، نمیتوان با قطعیت درباره سرنوشت سهمیه آسیایی ایران سخن گفت؛ موضوعی که احتمالاً در روزهای آینده همچنان یکی از مهمترین محورهای مناقشه در فوتبال ایران خواهد بود.
ادامه سریال پرحاشیه سهمیهها؛
پروندهای که بسته نمی شود؛ پرسپولیس مجوز استقلال را زیر ذرهبین برد
اعتقاد باشگاه پرسپولیس بر این است که هنوز پرسشهای بیپاسخ زیادی درباره روند صدور مجوز حرفهای برای برخی باشگاهها وجود دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مسئولان کمیته صدور مجوز حرفهای فدراسیون فوتبال تلاش دارند پرونده باشگاههای ایرانی برای حضور در رقابتهای آسیایی را مختومه تلقی کنند، به نظر میرسد در باشگاه پرسپولیس نگاه متفاوتی نسبت به این موضوع وجود دارد.
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