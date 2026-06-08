به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا در حاشیه مراسم تقدیر از تیم های بانوان باشگاه استقلال با اشاره به توسعه ورزش بانوان در این باشگاه اظهار داشت: از رسانههایی که به حوزه ورزش زنان توجه کردهاند؛ تشکر میکنم.
در باشگاه استقلال نگاه ویژهای به توسعه ورزش بانوان داشتهایم و موفق شدیم هفت تیم در بخش زنان تشکیل دهیم. امیدواریم این مسیر در فصل آینده نیز با قدرت ادامه پیدا کند. حضور تیمهای پرطرفدار در رشتههای مختلف ورزشی به رونق هرچه بیشتر این رشتهها کمک خواهد کرد.
وی با بیان اینکه فوتبال به دلیل گستردگی مخاطبان قابل مقایسه با سایر رشتهها نیست، افزود: در رشتههای دیگر نیز سرمایهگذاری مناسبی انجام شده است. از هلدینگ خواستهام به هر شکل ممکن از این تیمها حمایت کند تا فعالیت آنها تداوم داشته باشد. تیمهای بسکتبال مردان و زنان استقلال نیز میتوانند در کاهش هزینههای باشگاه نقش مؤثری ایفا کنند.
سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در ادامه درباره عملکرد این باشگاه در فصل گذشته گفت: از ابتدای فصل تلاش کردیم تیمی را ببندیم که از بابت کیفیت آن اطمینان داشته باشیم. جذب بازیکنان خارجی باکیفیت و سایر اقدامات انجام شده در نهایت نتیجه زحمات ابتدای فصل را نشان داد. طبیعی است که در این مسیر اشتباهاتی نیز رخ داده باشد اما نباید تمامی زحمات صورت گرفته را نادیده گرفت.
تاجرنیا درباره روند تصمیمگیری در نقل و انتقالات استقلال نیز اظهار داشت: کمیته نقل و انتقالات استقلال مسئول مشخصی ندارد و سه نفر در این بخش فعالیت میکنند. تصمیم نهایی درباره جذب بازیکنان توسط مدیریت باشگاه اتخاذ میشود و قرار نیست فرد خاصی در استقلال اختیار تام در نقل و انتقالات داشته باشد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره جذب داکنز نازون و جوئل کوجو عنوان کرد: ما نیز در ابتدای مسیر اشتباهاتی داشتیم و در برخی موارد این اشتباهات را پذیرفتهایم. همانطور که پیش از این نیز اعلام کردم، درباره جذب مشاور فنی شجاعت پذیرش اشتباه را داشتم. باید از نقاط ضعف و اشتباهات گذشته درس بگیریم و بپذیریم که امکان بروز خطا در هر مجموعهای وجود دارد. تا زمانی که در استقلال حضور داشته باشم، تلاش میکنم این اشتباهات را اصلاح کنم.
سرپرست مدیرعاملی استقلال در واکنش به شایعات مطرح شده پیرامون درخواست دو میلیون دلاری دراگان اسکوچیچ برای هدایت آبیپوشان گفت: اکنون برای نخستین بار این موضوع را میشنوم و تاکنون هیچ مذاکرهای با کسی انجام نشده است. کمیته فنی در حال بررسی گزینههای داخلی و خارجی برای سرمربیگری تیم است و اولویتها را مورد ارزیابی قرار میدهد. البته ممکن است شرایط فعلی کشور امکان جذب یک مربی خارجی را دشوار کند.
وی در پایان تأکید کرد: تاکنون هیچ گفتوگویی با گزینهای برای هدایت استقلال انجام نشده و طبق برنامهریزی صورت گرفته، تکلیف سرمربی این تیم و تثبیت وضعیت نیمکت استقلال اوایل هفته آینده مشخص خواهد شد.
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