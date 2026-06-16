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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۱

بختیاری زاده در استقلال ماندنی شد

بختیاری زاده در استقلال ماندنی شد

با اعلام باشگاه استقلال، سهراب بختیاری زاده به کار خود در این تیم ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، با نظر کمیته فنی و هیئت‌مدیره، سهراب بختیاری‌زاده در فصل آینده نیز به عنوان سرمربی تیم فوتبال استقلال به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

این تصمیم پس از بررسی‌های گسترده کمیته فنی و ارزیابی گزینه‌های متعدد داخلی و خارجی، در چند مرحله و طی چندین جلسه تخصصی با حضور اعضای کمیته فنی، هیئت‌مدیره و مشاوران اتخاذ شد و در نهایت جمع‌بندی مجموعه مدیریتی و فنی باشگاه بر تداوم همکاری با سهراب بختیاری‌زاده قرار گرفت.

بختیاری‌زاده در هفته‌های پایانی فصل گذشته هدایت استقلال را بر عهده گرفت و در ادامه مسیر آبی‌پوشان ضمن رسیدن به صدر جدول رقابت‌ها، موفق شدند سهمیه حضور در لیگ نخبگان آسیا را نیز کسب کنند. بر همین اساس و در راستای حفظ ثبات فنی و تداوم برنامه‌های تیم، باشگاه استقلال تصمیم گرفت همکاری خود با سهراب بختیاری‌زاده را ادامه دهد.

باشگاه استقلال برای سهراب بختیاری‌زاده در فصل پیش رو آرزوی موفقیت و افتخارآفرینی دارد.

کد مطلب 6861672

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    نظرات

    • IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
      0 0
      پاسخ
      جای سردار.حسین نژاد.وکنعانی تو ارنج خالی بود

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