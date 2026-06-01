۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۵

هشدار نسبت به تحرکات اسرائیل برای تخریب مسجد الاقصی

خطیب مسجد الاقصی نسبت به تحرکات رژیم صهیونیستی در قبال این مکان مقدس و تخریب آن هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصری الیوم، شیخ عکرمه صبری خطیب مسجد الاقصی تاکید کرد، حفاری های رژیم صهیونیستی در زیر مسجد الاقصی پایه های این مسجد را تهدید می کند. این اقدامات بخشی از نقشه آنها برای تغییر هویت دینی و جغرافیایی قدس اشغالی و منطقه است.

صبری بیان کرد، صهیونیست ها منتظر یک زلزله ۵ ریشتری هستند تا زیر ساخت های مسجد تخریب شده و در نهایت ساختمان کلی مسجد از بین برود همان طور که در سال ۱۹۲۸ بعد از وقوع زلزله در ترکیه و سوریه دیدیم تنها بخش هایی از مسجد الاقصی خسارت دید به دلیل آن که پایه های آن مستحکم بود اما امروزه شرایط بسیار خطرناک است.

وی اضافه کرد، گسترش دایره درگیری ها از غزه تا لبنان و ایران هرگز باعث تحقق پروژه اسرائیل بزرگ نخواهد شد. اشغالگران نه به نیل دست پیدا خواهند کرد و نه به فرات.

صبری همچنین نسبت به نقشه های رژیم صهیونیستی برای فتنه انگیزی های طایفه ای و نژادی در میان کشورهای عربی و اسلامی هشدار داد.

