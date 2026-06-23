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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

یورش ده‌ها شهرک‌نشین صهیونیست به مسجدالاقصی 

یورش ده‌ها شهرک‌نشین صهیونیست به مسجدالاقصی 

در سایه تداوم سخت‌گیری‌های رژیم صهیونیستی برای ورود مسلمانان به مسجد الاقصی، امروز ده‌ها شهرک نشین با حمایت نظامیان ارتش، به مسجد الاقصی یورش بردند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری قدس گزارش داد که ده‌ها شهرک‌نشین صبح امروز با حمایت شدید نظامیان صهیونیست از باب المغاربه به صحن‌های مسجدالاقصی یورش بردند.

اداره اوقاف اسلامی در قدس اشغالی گزارش داد که ده‌ها شهرک‌نشین به مسجد الاقصی یورش برده و گشت‌های تحریک‌آمیزی را در صحن‌های آن برگزار کردند.

این مرکز افزود که شهرک‌نشینان در طول این یورش، مراسم تلمودی را در مقابل قبة الصخره انجام دادند.

یورش شهرک نشینان به مسجد الاقصی در شرایطی است که نظامیان اشغالگر صهیونیستی محدودیت‌های شدیدی را برای ورود نمازگزاران به مسجد الاقصی اعمال می‌کنند.

فراخوان‌های فلسطینی برای مردم قدس و مناطق اشغالی برای افزایش حضور در صحن‌های مسجد الاقصی با هدف خنثی کردن طرح‌های اشغالگران و شهرک‌نشینان آنها ادامه دارد.

کد مطلب 6868734

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