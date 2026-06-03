به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، وزارت خارجه مالزی با اعلام اینکه تلاشهای رژیم صهیونیستی برای یهودیسازی مسجدالاقصی، اقدامی شرمآور و نقض حرمت این مکان مقدس است، چنین رفتارهایی را تحریکآمیز و غیرقابل قبول توصیف کرد.
خبرگزاری مالزیایی «برناما» نیز به نقل از بیانیه وزارت خارجه این کشور گزارش داد که مالزی، یورش شهرکنشینان صهیونیست به مسجدالاقصی تحت حمایت پلیس رژیم صهیونیستی را محکوم کرده است.
در این بیانیه آمده است که این اقدامات که از سوی شهرکنشینان افراطی انجام میشود، تلاشی برای تغییر ماهیت فرهنگی، تاریخی و هویت اصیل مسجدالاقصی به شمار میرود.
وزارت خارجه مالزی همچنین تأکید کرد: جامعه جهانی نباید در برابر اقدامات خصمانه و تحریکآمیز رژیم صهیونیستی سکوت کند.
در ادامه این بیانیه، مالزی بار دیگر از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواست گامهای فوری و ملموسی برای توقف این تعرض ها بردارند و رژیم صهیونیستی را بهطور کامل پاسخگو کنند.
دو روز پیش نیز گروهی از شهرکنشینان صهیونیست با حمایت پلیس رژیم اشغالگر به صحنهای مسجدالاقصی یورش بردند، پرچم این رژیم را در محوطه آن برافراشتند و همزمان با افزایش تعرضها به این مکان مقدس، اقدام به رفتارهای تحریکآمیز کردند.
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