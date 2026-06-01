۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۴

توقیف لودر متخلف در اراضی ملی سروآباد

سروآباد - رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سروآباد از توقیف یک دستگاه لودر متخلف در اراضی ملی محدوده روستای تفلی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم مرادی صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در پی گزارش همیاران طبیعت مبنی بر برداشت غیرمجاز مصالح از اراضی ملی، نیروهای این اداره به همراه عوامل انتظامی در محل حاضر شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی با قاضی کشیک، یک دستگاه لودر که در محدوده اراضی ملی روستای تفلی و حاشیه جاده مشغول برداشت غیرمجاز مخلوط کوهی بود، توقیف شد.

مرادی تصریح کرد: بررسی‌های میدانی نشان داد این دستگاه بدون اخذ مجوزهای قانونی اقدام به برداشت مصالح از اراضی ملی کرده است.

وی ادامه داد: با حضور به‌موقع نیروهای منابع طبیعی و انتظامی، عملیات متوقف و لودر از محل خارج شد و پیمانکار پروژه نیز برای ارائه توضیحات به این اداره فراخوانده شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سروآباد تأکید کرد: حفاظت از اراضی ملی با جدیت دنبال می‌شود و با هرگونه تخریب و برداشت غیرمجاز از منابع طبیعی برخورد قانونی خواهد شد.

