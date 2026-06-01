توقیف لودر متخلف در اراضی ملی سروآباد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم مرادی صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: در پی گزارش همیاران طبیعت مبنی بر برداشت غیرمجاز مصالح از اراضی ملی، نیروهای این اداره به همراه عوامل انتظامی در محل حاضر شدند.
وی افزود: پس از هماهنگی با قاضی کشیک، یک دستگاه لودر که در محدوده اراضی ملی روستای تفلی و حاشیه جاده مشغول برداشت غیرمجاز مخلوط کوهی بود، توقیف شد.
مرادی تصریح کرد: بررسیهای میدانی نشان داد این دستگاه بدون اخذ مجوزهای قانونی اقدام به برداشت مصالح از اراضی ملی کرده است.
وی ادامه داد: با حضور بهموقع نیروهای منابع طبیعی و انتظامی، عملیات متوقف و لودر از محل خارج شد و پیمانکار پروژه نیز برای ارائه توضیحات به این اداره فراخوانده شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سروآباد تأکید کرد: حفاظت از اراضی ملی با جدیت دنبال میشود و با هرگونه تخریب و برداشت غیرمجاز از منابع طبیعی برخورد قانونی خواهد شد.
