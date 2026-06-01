آنچه سخن سید حسن را ماندگار کرد، ایمان او به کلماتش بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تجلیل از راویان کتاب «دیدار با دبیرکل» بهکوشش فائزه طاووسی، با حضور راویان، نویسندگان و اهالی فرهنگ در سالن صفارزاده حوزه هنری برگزار شد.
در ابتدای این مراسم، شیخ صراف با اشاره به استقبال از کتاب «دیدار با دبیرکل» و اهمیت آن گفت: برای این کتاب و کتابهای دیگری که به حوزه لبنان مرتبط است میخواستیم مراسمی بگیریم، اما به دلایلی نشد تا امروز که این فرصت پیش آمد.
مرتضی قاضی، دیگر سخنران این مراسم، با اشاره به فرآیند شکلگیری اثر اظهار کرد: کارهایی که گروهی و تیمی انجام میشوند، قصههای جذابی دارند. این کار تجربه یک کار جمعی بود. ایدهای بود که بلافاصله بعد از شهادت سیدحسن نصرالله به ذهن ما رسید و به این فکر افتادیم که به چه شکل از سید روایت تولید کنیم و در معرض مخاطب قرار دهیم.
وی افزود: بسیاری از رزمندگانی که در دهه ۶۰ به لبنان اعزام میشدند، خاطراتی از سیدحسن نصرالله داشتند. تنها منبع موجود و قابل جستوجو، خاطرات مرحوم هاشمی رفسنجانی بود که آن خاطرات هم جنبه سیاسی داشت و برای کار روایی ما مناسب نبود. بیشترین افرادی که با سید مأنوس بودند، کسانی بودند که کار نظامی میکردند و در لبنان حضور داشتند، اما چنین امکانی فراهم نبود. طیف دوم، شخصیتهای سیاسی بودند که به جهت مسائل سیاسی با سید در ارتباط بودند، اما امکان تمرکز بر آنها هم وجود نداشت.
قاضی تصریح کرد: آنچه به ذهنم رسید این بود که ما سالها تجربه کار در روایت فتح را داریم؛ مانند مرتضی شعبانی، رضا ابوالحسنی و وحید فرجی. میدانستیم این بزرگواران با سیدحسن دیدار داشتهاند. این طیف از دوستان، دوستان رسانهای بودند. طیف دیگری که توانستیم به سراغشان برویم، دوستانی بودند که کار فرهنگی میکردند. طیف دیگر نیز خانوادههای معظم شهدا بودند که در مقاطعی با سیدحسن دیدار داشتند. این سه گروه را محور قرار دادیم.
وی در پایان با قدردانی از زحمات فائزه طاووسی خاطرنشان کرد: زحمتی که فائزه طاووسی به انجام رساند، مجموعهای از مصاحبهها بود. ایشان قبول زحمت کردند و این کار را به نتیجه رساندند. این کار واقعاً مصداق یک کار تیمی بود که به نتیجه رسید.
شهید سیدحسن نصرالله مسلط به زبان فارسی بود
در ادامه این مراسم، الهام حیدری، همسر شهید تهرانی مقدم، به بیان خاطراتی از سفرهای خود به لبنان پرداخت و گفت: ما بارها به لبنان سفر کرده بودیم. امروز نام موشک به صورت محاورهای بر زبان میآید، اما در آن زمان نام موشک باید آهسته و سری گفته میشد. شهید تهرانی مقدم گاهی که کارهای مهمی داشتند، از پوشش خانواده استفاده میکردند. در چند نوبتی که به لبنان سفر داشتیم، شهید عماد مغنیه مسئولیت حفاظت از حاج حسن را بر عهده داشت و در تمام طول سفر همراه ما بودند.
وی در ادامه عنوان کرد: بعد از شهادت حاج حسن تهرانی مقدم، با سیدحسن نصرالله دیدار کردیم. ایشان پیام تسلیت دادند و دعوت رسمی از ما کردند. ما به همراه بچهها به بیروت رفتیم و ایشان فرمودند: چون مقام معظم رهبری شخصاً خدمت شما رسیدند، من هم شخصاً خدمت شما رسیدم. سیدحسن بسیار شیرین فارسی حرف میزدند. من آنجا فهمیدم که عماد مغنیه اولین فرمانده موشکی حزبالله بود. حاج حسن تهرانی مقدم شخصیتی داشت که این مطالب را به راحتی بیان نمیکرد.
همسر شهید تهرانی مقدم، افزود: سنگینی از دست دادن حاج حسن برای خانواده ما بعد از آن روز بسیار سبک شد. سیدحسن نصرالله به ما گفت: اگر امروز هر زنی در لبنان احساس آرامش میکند، مدیون حاج حسن تهرانی مقدم است.
در ادامه این مراسم، مرتضی شعبانی، عکاس، با اشاره به دشواری دیدار با سیدحسن نصرالله گفت: همه عزیزانی که سیدحسن را ملاقات کردند میدانند رفتن و رسیدن به او آداب ویژهای داشت. اولین بار سال ۱۳۷۷ او را ملاقات کردیم که خیلی سخت نبود. اما دفعه بعد که میخواستیم برویم با تشریفات زیادی برگزار شد. وقتی رسیدیم، یک جوان آمد و گفت من حاج رضوان هستم. ما در ابتدا او را نمیشناختیم و سرد و بیتفاوت هم با او برخورد کردیم. بعدها فهمیدم که او عماد مغنیه بوده است.
مرتضی غُرقی، نویسنده و خبرنگار، نیز در این آیین اظهار کرد: تاریخ را کسانی میسازند که بیشترین تأثیر را در آن زمان بر روی ملتها دارند. شهید سیدحسن نصرالله جزو افرادی بود که بیشترین تأثیر را بر ملتها داشت. افرادی مانند سیدحسن متعلق به جامعه جهانی هستند و بیداری را بر ذهن مردم میگسترانند و باعث شکوفایی و توسعه ملتهای مظلوم میشوند. سیدحسن حرفی را که میزد باور داشت و به همین دلیل حرفهای او به دل مینشست.
وی افزود: من با بیش از ۳۰۰ نفر از سیاستمداران جهان ملاقات و مصاحبه داشتهام، اما مصاحبهای که با شهید سیدحسن نصرالله داشتم با همه اینها متفاوتتر بود. یک دفعه به سید گفتم اگر اقوام میخواهند شما را ببینند چه میکنید؟ من که آمدم بیش از چهار بار ماشینم را عوض کردم و سرگیجه گرفتم.
در ادامه این مراسم، فائزه طاووسی، نویسنده و گردآورنده کتاب «دیدار با دبیرکل»، با اشاره به مصاحبههای خود با راویان این اثر، به قرائت متنی در خصوص این کتاب پرداخت.
