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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

محفل ادبی «خالِ لَبَت» برگزار می‌شود

محفل ادبی «خالِ لَبَت» برگزار می‌شود

محفل ادبی «خالِ لَبَت»، از ۱۲ تا ۱۵ خردادماه ۱۴۰۵، در کتابخانه‌های عمومی منتخب سراسر ایران، برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرارسیدن ایام ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و قیام خونین پانزدهم خرداد، محفل ادبی «خالِ لَبَت» از ۱۲ تا ۱۵ خردادماه ۱۴۰۵، به همت محافل ادبی نهاد، در کتابخانه‌های عمومی منتخب سراسر کشور برگزار می‌شود.

شاعران متعهد و اعضای محافل ادبی کتابخانه‌های عمومی ایران، در نشست‌هایی که همزمان با ایام رحلت امام خمینی(ره) به یاد و در فراق ایشان و رهبر شهید انقلاب برگزار می‌شود، ضمن قرائت اشعار عرفانی امام راحل(ره) و رهبر شهید(ره)، سروده‌های خود را با تضمین یا در پاسخ به اشعار امامین بزرگ انقلاب اسلامی می‌خوانند تا با زبان شعر، یاد و نام آن بزرگواران گرامی بدارند و ارادت خود را به محضر شهیدان ابراز کنند.

کد مطلب 6848031
زهرا اسكندری

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