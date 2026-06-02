به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرارسیدن ایام ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و قیام خونین پانزدهم خرداد، محفل ادبی «خالِ لَبَت» از ۱۲ تا ۱۵ خردادماه ۱۴۰۵، به همت محافل ادبی نهاد، در کتابخانه‌های عمومی منتخب سراسر کشور برگزار می‌شود.

شاعران متعهد و اعضای محافل ادبی کتابخانه‌های عمومی ایران، در نشست‌هایی که همزمان با ایام رحلت امام خمینی(ره) به یاد و در فراق ایشان و رهبر شهید انقلاب برگزار می‌شود، ضمن قرائت اشعار عرفانی امام راحل(ره) و رهبر شهید(ره)، سروده‌های خود را با تضمین یا در پاسخ به اشعار امامین بزرگ انقلاب اسلامی می‌خوانند تا با زبان شعر، یاد و نام آن بزرگواران گرامی بدارند و ارادت خود را به محضر شهیدان ابراز کنند.