به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرارسیدن ایام ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و قیام خونین پانزدهم خرداد، محفل ادبی «خالِ لَبَت» از ۱۲ تا ۱۵ خردادماه ۱۴۰۵، به همت محافل ادبی نهاد، در کتابخانههای عمومی منتخب سراسر کشور برگزار میشود.
شاعران متعهد و اعضای محافل ادبی کتابخانههای عمومی ایران، در نشستهایی که همزمان با ایام رحلت امام خمینی(ره) به یاد و در فراق ایشان و رهبر شهید انقلاب برگزار میشود، ضمن قرائت اشعار عرفانی امام راحل(ره) و رهبر شهید(ره)، سرودههای خود را با تضمین یا در پاسخ به اشعار امامین بزرگ انقلاب اسلامی میخوانند تا با زبان شعر، یاد و نام آن بزرگواران گرامی بدارند و ارادت خود را به محضر شهیدان ابراز کنند.
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