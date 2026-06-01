ارسال گزارش خسارات حوزه سلامت به سازمان برنامه و بودجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، طاهر موهبتی، درباره برنامه‌های وزارت بهداشت برای بازسازی مراکز بهداشتی و درمانی آسیب‌دیده در جریان جنگ رمضان اظهار کرد: اعتبارات وزارت بهداشت دارای محل مصرف مشخص و تعریف‌شده هستند و امکان هزینه‌کرد آنها در بخش‌های دیگر وجود ندارد، اما با وجود این محدودیت‌ها از نخستین ساعات وقوع آسیب‌ها تلاش شد با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود، هیچ وقفه‌ای در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ایجاد نشود.

وی افزود: وزارت بهداشت در دو مرحله گزارش کاملی از خسارات وارده و اعتبارات مورد نیاز را به سازمان برنامه و بودجه ارائه کرده است. بخشی از این هزینه‌ها مربوط به درمان مصدومان است که بدون دریافت فرانشیز و هرگونه پرداخت از سوی بیماران انجام می‌شود و طبیعتا باید منابع مالی آن از سوی دولت تامین شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ادامه داد: علاوه بر هزینه‌های درمانی، تعدادی از بیمارستان‌ها، مراکز بهداشت و سایر زیرساخت‌های حوزه سلامت نیز دچار آسیب شده‌اند. دانشگاه‌های علوم پزشکی با استفاده از درآمدهای اختصاصی و سایر ظرفیت‌های در اختیار خود، اقدامات فوری و ضروری را برای حفظ تداوم خدمت‌رسانی انجام داده‌اند، اما جبران کامل این خسارات نیازمند حمایت و تامین اعتبار از سوی دولت است.

موهبتی با بیان اینکه این موضوع به دولت منعکس شده است، گفت: در برخی موارد امکان بهره‌گیری از اعتبارات مدیریت بحران و منابع پیش‌بینی‌شده برای شرایط اضطراری وجود دارد. امیدواریم با ابلاغ اعتبارات مورد نیاز، منابع لازم در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار گیرد تا روند بازسازی مراکز آسیب‌دیده و جایگزینی تجهیزات با سرعت بیشتری انجام شود.

وی تاکید کرد: اولویت اصلی وزارت بهداشت استمرار خدمت‌رسانی به مردم است و خوشبختانه در طول این مدت هیچ‌گونه توقفی در ارائه خدمات درمانی و بهداشتی رخ نداده و شبکه سلامت کشور با تمام توان به فعالیت خود ادامه داده است.