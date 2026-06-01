به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری صبح دوشنبه در نشست کارگروه اصلاح نظام یارانه‌ای گندم، آرد و نان استان کردستان اظهار کرد: تمامی نانوایی‌های استان باید تا پایان شهریور نسبت به نصب و راه‌اندازی بنکر ذخیره آرد اقدام کنند تا شرایط نگهداری این کالای اساسی بهبود یابد و زمینه برخی تخلفات احتمالی نیز کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی وضعیت نانوایی‌ها در استان افزود: تصمیم‌گیری در حوزه آرد و نان باید بر پایه اطلاعات دقیق و بررسی‌های کارشناسی انجام شود و به همین منظور لازم است وضعیت موجود نانوایی‌ها از نظر تعداد، پراکندگی جغرافیایی و میزان خدمات‌رسانی به جمعیت مناطق مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان ادامه داد: هرگونه پیشنهاد برای اصلاح یا تعیین قیمت نان باید مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی، هزینه‌های فعالیت نانوایی‌ها و شرایط استان باشد تا از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار شود.

وی همچنین نسبت به صدور مجوزهای جدید نانوایی هشدار داد و گفت: توسعه واحدهای نانوایی باید بر اساس نیازسنجی واقعی صورت گیرد و تا زمانی که اتحادیه‌های مرتبط ضرورت آن را تأیید نکنند، نباید مجوز جدیدی بدون بررسی دقیق صادر شود.

ازهاری با تأکید بر لزوم تهیه گزارش تحلیلی از وضعیت نانوایی‌های کردستان اظهار کرد: جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه تعداد نانوایی‌ها مستلزم برنامه‌ریزی و رصد مستمر وضعیت این واحدهای صنفی در سطح استان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر برخورد قانونی با تخلفات احتمالی در حوزه آرد و نان تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های نظارتی باید با هماهنگی یکدیگر و بدون چشم‌پوشی با متخلفان برخورد کنند تا حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شده و آرامش بازار نان نیز تداوم یابد.