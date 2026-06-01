دعوت ۱۸ بازیکن به اردوی تیم ملی بسکتبال زیر ۱۸ سال پسران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، علی توفیق، سرمربی تیم ملی بسکتبال زیر ۱۸ سال، اسامی دعوت‌شدگان به اردوی آماده‌سازی این تیم را اعلام کرد.

بر این اساس ۱۸ بازیکن باید روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ماه راس ساعت ۱۶ در سالن بسکتبال شهید کشوری واقع در شهر قدس حضور داشته باشند.

اسامی دعوت‌شدگان به شرح زیر است:

۱. محمدصالح پاک‌گوهر

۲. علیرضا ناصحی

۳. امیرمحمد جعفرخانی

۴. مهدی سعیدی

۵. متین اسماعیلی

۶. کیانمهر کوچکی

۷. آریا آب‌شیرین

۸. امیررضا آذری

۹. محمدیاشار کمال‌خالدی

۱۰. سهیل سلیمان‌نژاد

۱۱. مانی منوچهری

۱۲. علیرضا رشیدی

۱۳. امیرمهدی پورشهسواری

۱۴. پویان خسروان

۱۵. محمد شمسی

۱۶. حسین رنجبر

۱۷. کیاشا طاهری

۱۸. شهراد فرهمند



مسابقات غرب آسیا ۱۶ تا ۲۰ تیرماه به میزبانی کشور اردن برگزار خواهد شد.