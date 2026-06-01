غدیر، نمایش سرمایه اجتماعی روزهای جنگ است

سیده مارال بابایی، نویسنده، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به همبستگی مردم ایران در روزهای جنگ تحمیلی سوم، عید غدیر و پیاده‌روی ۱۰ کیلومتری این مناسبت را فرصتی برای نمایش دوباره انسجام ملی و تقویت سرمایه اجتماعی کشور دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم، نمایش باشکوه وحدت و همدلی مردم ایران بود. از نخستین روزهای جنگ، مردم در کنار یکدیگر ایستادند و نشان دادند هرگاه پای عزت، امنیت و سربلندی کشور در میان باشد، اختلاف‌ها و فاصله‌ها رنگ می‌بازد و آنچه باقی می‌ماند، یک ملت متحد است.

بابایی افزود: این همبستگی اجتماعی سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور به شمار می‌رود؛ سرمایه‌ای که نه با تبلیغات شکل می‌گیرد و نه با اجبار، بلکه ریشه در باورها، فرهنگ و هویت مشترک مردم دارد. به همین دلیل امروز بیش از هر زمان دیگری باید برای حفظ و تقویت این سرمایه تلاش کرد.

غدیر، مکتب عدالت و مسئولیت‌پذیری

این نویسنده با اشاره به جایگاه عید غدیر اظهار داشت: یکی از بهترین فرصت‌ها برای نمایش این انسجام ملی، عید بزرگ غدیر و حضور مردم در پیاده‌روی ۱۰ کیلومتری غدیر است. غدیر صرفاً یک مناسبت تاریخی نیست، بلکه مکتبی مبتنی بر عدالت، اخلاق، مسئولیت‌پذیری، مردم‌داری و دفاع از حق است.

وی ادامه داد: هنگامی که از حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) سخن می‌گوییم، از شخصیتی یاد می‌کنیم که نه تنها برای شیعیان، بلکه برای همه آزادگان جهان الگویی از عدالت و اخلاق به شمار می‌رود؛ شخصیتی که در اوج قدرت، ساده‌زیستی را برگزید، در برابر ظلم سکوت نکرد و کرامت انسانی را محور حکومت و رفتار خود قرار داد.

بابایی تأکید کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به بازخوانی این سیره و ارزش‌ها نیاز دارد. جامعه‌ای که اخلاق علوی در آن جاری باشد، منسجم‌تر، مهربان‌تر و امیدوارتر خواهد بود. همچنین جامعه‌ای که عدالت، همدلی و مسئولیت اجتماعی را از مکتب امیرالمؤمنین (ع) بیاموزد، در برابر مشکلات و تهدیدها نیز استوارتر می‌ایستد.

پیاده‌روی غدیر، جلوه‌ای از وحدت روزهای جنگ

وی با بیان اینکه مردم ایران در سال‌های گذشته بارها پایبندی خود را به این آموزه‌ها نشان داده‌اند، گفت: پیاده‌روی غدیر فرصتی است تا مردم فارغ از هر تفاوتی در کنار یکدیگر جمع شوند و بار دیگر بر مشترکات خود تأکید کنند. این اجتماع بزرگ مردمی می‌تواند جلوه‌ای از همان وحدتی باشد که در روزهای سخت جنگ شاهد آن بودیم؛ وحدتی که دشمنان این ملت را ناامید و دوستان این سرزمین را امیدوار می‌کند.

این نویسنده افزود: غدیر متعلق به همه دوستداران اهل بیت (ع) است و می‌تواند بستری برای تقویت همدلی و برادری میان مسلمانان باشد. امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم بر نقاط مشترک خود تکیه کنیم و اجازه ندهیم اختلاف‌افکنی‌ها میان مردم فاصله ایجاد کند.

بابایی حضور در پیاده‌روی غدیر را فراتر از شرکت در یک مراسم دانست و گفت: حضور در این اجتماع، اعلام پایبندی به ارزش‌هایی است که امیرالمؤمنین (ع) برای آن‌ها زندگی کردند؛ ارزش‌هایی همچون عدالت، اخلاق، خدمت به مردم، وحدت و دفاع از حقیقت.

وی خاطرنشان کرد: نباید غدیر را تنها یک یادبود تاریخی تلقی کرد که هر سال از کنار آن عبور می‌کنیم. غدیر پیامی زنده برای همه نسل‌ها دارد؛ پیامی که انسان را به مسئولیت‌پذیری، وفاداری به حقیقت، عدالت‌خواهی و حفظ وحدت در جامعه دعوت می‌کند.

بازگشت به مکتب علوی، راهی برای تقویت انسجام اجتماعی

بابایی با اشاره به آموزه‌های امام علی (ع) اظهار داشت: امیرالمؤمنین (ع) به ما آموختند که قدرت بدون عدالت ارزشی ندارد، ثروت بدون انفاق مایه سعادت نیست و جامعه بدون اخلاق نمی‌تواند به آرامش و پیشرفت برسد. این آموزه‌ها امروز نیز برای جامعه ما راهگشاست.

وی ادامه داد: در روزگاری که دشمنان تلاش می‌کنند میان ملت‌ها و حتی اعضای یک جامعه فاصله ایجاد کنند، بازگشت به مکتب علوی و بازخوانی سیره آن حضرت می‌تواند عامل نزدیکی دل‌ها و تقویت انسجام اجتماعی باشد. از همین منظر، پیاده‌روی غدیر اهمیتی ویژه پیدا می‌کند.

این نویسنده گفت: این رویداد تنها یک برنامه فرهنگی و مذهبی نیست، بلکه نمادی از حضور مردم در صحنه، مشارکت اجتماعی و نمایش سرمایه عظیم مردمی کشور است. هنگامی که میلیون‌ها نفر با سنین، سلیقه‌ها و جایگاه‌های اجتماعی مختلف در مسیر محبت امیرالمؤمنین (ع) گام برمی‌دارند، تصویری از همدلی و همبستگی را به نمایش می‌گذارند که برای آینده جامعه بسیار ارزشمند است.

وی با تأکید بر نیاز جهان اسلام به وحدت افزود: دشمنان امت اسلامی همواره تلاش کرده‌اند با برجسته‌سازی اختلافات، مسلمانان را از یکدیگر دور کنند، در حالی که آنچه می‌تواند ضامن عزت و اقتدار مسلمانان باشد، تکیه بر مشترکات و ارزش‌های وحدت‌آفرین است. محبت اهل‌بیت (ع) یکی از مهم‌ترین این مشترکات است که می‌تواند دل‌های مسلمانان را به یکدیگر نزدیک‌تر کند.

پیاده‌روی غدیر یکی از زیباترین جلوه‌های همدلی است

بابایی اظهار داشت: حضور گسترده مردم در چنین مراسم‌هایی پیام روشنی برای نسل جوان دارد؛ اینکه جامعه ما همچنان به ارزش‌های اخلاقی، دینی و انسانی خود پایبند است و سرمایه اجتماعی کشور زنده و پویاست. جوانان باید بدانند که غدیر تنها متعلق به گذشته نیست، بلکه راهی برای ساختن آینده‌ای مبتنی بر اخلاق، عدالت و مسئولیت اجتماعی است.

وی پیاده‌روی غدیر را عامل تقویت امید در جامعه دانست و افزود: اگر امروز از وحدت، همدلی و انسجام ملی سخن می‌گوییم، باید این مفاهیم را در میدان عمل نیز نشان دهیم و پیاده‌روی غدیر یکی از زیباترین جلوه‌های همین حضور و همدلی است؛ حضوری که می‌تواند امید را در جامعه تقویت کند، پیوندهای اجتماعی را استحکام ببخشد و بار دیگر نشان دهد مردم ایران با وجود همه تفاوت‌ها، بر سر ارزش‌های مشترک خود متحد هستند.

این نویسنده در بخش دیگری از سخنان خود به مشاهداتش در روزهای جنگ اشاره کرد و گفت: در شب‌هایی که جنگ ادامه داشت و هنوز آتش‌بسی برقرار نشده بود، در میان اجتماعات مردمی حضور داشتم. مردم را می‌دیدم که با وجود موشک‌باران و تهدیدهای دشمن، با شور و انگیزه در کنار یکدیگر جمع می‌شدند. دیدن این صحنه‌ها برای من بسیار الهام‌بخش بود و بیش از هر زمان دیگری به ایرانی بودن خود افتخار کردم.

وی افزود: حضور مردم با سلایق، ظاهرها و گروه‌های سنی مختلف در کنار یکدیگر نشان داد که سرمایه اجتماعی این کشور همچنان زنده است و ملت ایران در بزنگاه‌های حساس، وحدت خود را حفظ می‌کند.

بابایی در پایان با تبریک عید غدیر اظهار امیدواری کرد که این عید به فرصتی برای تقویت وحدت ملی، تجدید عهد با آرمان‌های امیرالمؤمنین (ع)، رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی و نمایش شکوه همبستگی ملت ایران تبدیل شود و گفت: بی‌تردید هر قدمی که در مسیر غدیر برداشته می‌شود، گامی در مسیر ساختن جامعه‌ای اخلاقی‌تر، متحدتر و امیدوارتر خواهد بود.