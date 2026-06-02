سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش آیینهای دینی در تقویت همبستگی اجتماعی گفت: یکی از مهمترین جلوههای انسجام اجتماعی را میتوان در مناسک و آیینهای دینی مشاهده کرد. این مناسک همواره فرصتی برای نمایش همدلی و همبستگی مردم بودهاند.
وی با اشاره به برگزاری آیینهای غدیر در سال گذشته افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه سال گذشته نیز مناسک غدیر به بستری برای نمایش انسجام اجتماعی تبدیل شد و نشان داد مردم ایران حتی در شرایط بمباران و تهدید نیز از برگزاری آیینهای خود دست نمیکشند.
صالحی ادامه داد: امسال نیز در شرایطی قرار داریم که فضای عمومی کشور همچنان متأثر از مقاومت و ایستادگی ملت ایران است. به نظر میرسد آیینهای غدیر میتوانند بار دیگر بخشی از این انسجام اجتماعی را به نمایش بگذارند. همانگونه که حضور مستمر مردم در صحنههای مختلف بخشی از مقاومت ملی بود، مشارکت در مناسک آیینی از جمله مراسم غدیر نیز ادامه همین مسیر و نمادی از تداوم مقاومت ملی است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به آثار اجتماعی جنگ اخیر اظهار داشت: یکی از مهمترین دستاوردهای دفاع مقدس سوم، تقویت همبستگی ملی بود. پیش از جنگ، جامعه با برخی دوقطبیها و اختلافنظرها مواجه بود، اما جنگ ملت ایران را زیر یک پرچم گرد آورد و یادآور شد که مشترکات مردم بسیار بیشتر از اختلافات آنان است.
وی افزود: ملت ایران در این مقطع دریافت که بسیاری از اختلافات در برابر منافع و آرمانهای مشترک، اهمیت کمتری دارند. همین نگاه نیز در پیام اخیر رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار گرفت؛ جایی که ایشان یادآور شدند حتی اختلافات موجه نیز نباید به عاملی برای تفرقه و آسیبدیدن انسجام اجتماعی تبدیل شود.
صالحی در پایان ابراز امیدواری کرد که مسیر همدلی و همبستگی شکلگرفته در روزهای مقاومت و ایستادگی، در ادامه نیز با جدیت دنبال شود و مناسک و آیینهای دینی همچون غدیر بتوانند به تقویت این سرمایه اجتماعی کمک کنند.
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