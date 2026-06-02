علی شعیبی، نویسنده، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش وحدت ملی در تقویت جایگاه کشور در معادلات منطقه‌ای گفت: اتحاد فراتر از یک شعار سیاسی، نوعی سرمایه اجتماعی راهبردی است. در طول تاریخ هر زمان جامعه ایران به سطحی از انسجام در اهداف کلان دست یافته، قدرت چانه‌زنی کشور در عرصه‌های منطقه‌ای نیز به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: هنگامی که مردم در بزنگاه‌های تاریخی یا رویدادهای ملی و مذهبی وحدت خود را به نمایش می‌گذارند، در واقع پیامی روشن به بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی مخابره می‌کنند؛ پیامی مبنی بر اینکه مردم همچنان بر سر آرمان‌ها و ارزش‌های مشترک خود ایستاده‌اند. این همبستگی نه تنها تهدیدهای بیرونی را به فرصتی برای تقویت قدرت داخلی تبدیل می‌کند، بلکه موجب می‌شود کشور در نگاه همسایگان به عنوان یک محور ثبات‌بخش و تأثیرگذار شناخته شود.

غدیر، نقطه اتصال ملت‌ها

این نویسنده با بیان اینکه عید غدیر تنها یک واقعه تاریخی نیست، اظهار داشت: غدیر در نگاه شیعی، الگویی از حکمرانی مبتنی بر عدالت، فضیلت و کرامت انسانی است. اهمیت این واقعه در آن است که مفهوم رهبری را به عنوان ابزاری برای تعالی جامعه معرفی می‌کند.

شعیبی غدیر را یکی از ارکان هویت شیعی دانست و ادامه داد: غدیر یکی از مهم‌ترین ارکان هویت شیعی به شمار می‌رود و به همین دلیل ظرفیت گسترده‌ای برای ایجاد وحدت دارد. اگر این واقعه را از منظر عدالت‌خواهی و کرامت انسانی بازخوانی کنیم، درمی‌یابیم که این مفاهیم محدود به مرزهای جغرافیایی نیستند. بسیاری از پیوندها و همگرایی‌های منطقه‌ای نیز ریشه در همین درک مشترک از حق‌طلبی دارند.

وی تأکید کرد: غدیر نقطه اتصال است، نه نقطه افتراق. هنگامی که ملت‌های مختلف با تکیه بر محبت اهل‌بیت(ع) و ارزش‌های اخلاقی این عید را گرامی می‌دارند، در حقیقت حول محور مشترکی از همبستگی انسانی و دینی گرد هم می‌آیند. همین مسئله به تقویت پیوندهای منطقه‌ای و افزایش ظرفیت‌های صلح و مقاومت منجر می‌شود.

مهمونی ۱۰ کیلومتری، عبور از کلیشه‌های سنتی

شعیبی درباره برگزاری مهمونی ۱۰ کیلومتری غدیر نیز گفت: این‌گونه رویدادها را باید نمونه‌ای از نمایش هنرمندانه سنت‌های دینی دانست. در گذشته بسیاری از مناسک مذهبی در فضاهای محدود و با مخاطبان خاص برگزار می‌شد، اما امروز شاهد شکل‌گیری الگوهای تازه‌ای هستیم که طیف گسترده‌تری از مردم، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، را درگیر می‌کند.

وی افزود: مهمونی ۱۰ کیلومتری غدیر در واقع عبور از کلیشه‌هاست. یکی از ویژگی‌های مهم این رویداد، مردمی‌سازی دین است. حضور خانواده‌ها، گروه‌های جهادی، مواکب مردمی و اقشار مختلف جامعه نشان می‌دهد که مفاهیم دینی به متن زندگی روزمره مردم بازگشته است.

این نویسنده ادامه داد: از سوی دیگر، چنین برنامه‌هایی فرصتی برای ایجاد تجربه‌های اجتماعی مثبت و خاطره‌انگیز برای نسل جوان فراهم می‌کند. به همین دلیل، غدیر از سطح یک مناسبت صرفاً تاریخی فراتر می‌رود و به یک تجربه زیسته تبدیل می‌شود؛ تجربه‌ای که نوجوانان می‌توانند آن را لمس کنند و با آن ارتباط بگیرند.

حرکت از «غدیر تاریخی» به سمت «غدیر تمدنی»

شعیبی با اشاره به نقش فعالان فرهنگی و نویسندگان در این زمینه گفت: نوجوان امروز بیش از هر چیز به روایت‌های تازه نیاز دارد. مفاهیمی مانند اتحاد، عدالت و غدیر زمانی در ذهن نسل جدید ماندگار می‌شوند که در قالب داستان، روایت و الگوهای ملموس ارائه شوند. نوجوانان به دنبال قهرمانانی هستند که این ارزش‌ها را در زندگی خود به نمایش گذاشته باشند.

وی با اشاره به وظایف اهالی فرهنگ در ثبت تصاویر و تجربه‌هایی همچون جشن ۱۰کیلومتری غدیر افزود: مراسمی مانند مهمونی ۱۰ کیلومتری در حقیقت نوعی روایت تصویری زنده تولید می‌کند. وظیفه اهالی فرهنگ و ادبیات آن است که این تصاویر و تجربه‌ها را به داستان‌هایی ماندگار تبدیل کنند تا نسل‌های بعدی نیز بتوانند با این مفاهیم ارتباط برقرار کنند.

این نویسنده در پایان تأکید کرد: باید از «غدیر تاریخی» به سمت «غدیر تمدنی» حرکت کنیم؛ یعنی غدیری که بتواند در شکل‌دهی به هویت نسل جوان و ساخت آینده کشور نقش‌آفرین باشد. زمانی که نوجوان درک کند مشارکت در چنین اجتماعاتی صرفاً حضور در یک مراسم نیست، بلکه نوعی کنش اجتماعی و تمدنی برای ساختن آینده‌ای بهتر است، مفاهیم غدیر و اتحاد نیز در لایه‌های عمیق‌تری از هویت او تثبیت خواهد شد.