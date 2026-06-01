پوردهقان: حل ناترازی انرژی نیازمند مدیریت مصرف است

مصطفی پوردهقان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موفقیت پویش «نبض انرژی»، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این طرح آن است که مردم را از یک مصرف‌کننده صرف به یک بازیگر مؤثر در مدیریت انرژی کشور تبدیل کرده است؛ موضوعی که در سال‌های اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.

وی افزود: در شرایطی که کشور با ناترازی گاز و برق مواجه است، نمی‌توان همه راهکارها را در توسعه زیرساخت‌های تولید جستجو کرد. مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری نیز به همان اندازه اهمیت دارد و تجربه «نبض انرژی» این مسئله را به خوبی اثبات کرد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: هر میزان صرفه‌جویی در بخش خانگی، به معنای پایداری بیشتر انرژی برای واحدهای تولیدی و صنعتی است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که صنایع برای حفظ تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری به دسترسی پایدار به انرژی نیاز دارند.

پوردهقان با اشاره به رویکرد تشویقی این پویش گفت: یکی از نقاط قوت «نبض انرژی» فاصله گرفتن از سیاست‌های مبتنی بر فشار و حرکت به سمت ایجاد انگیزه برای مردم است. تجربه نشان داده هرجا مردم در منافع حاصل از صرفه‌جویی سهیم شده‌اند، نتایج ماندگارتر و اثربخش‌تری حاصل شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس از طرح‌هایی که به افزایش بهره‌وری، کاهش هدررفت انرژی و تقویت ارتباط میان مردم و بخش تولید منجر شود حمایت می‌کند و معتقدیم چنین الگوهایی باید در سطح ملی توسعه پیدا کنند.