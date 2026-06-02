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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷

کشف ۱۶ تن آرد یارانه ای خارج از شبکه توزیع در بناب

کشف ۱۶ تن آرد یارانه ای خارج از شبکه توزیع در بناب

بناب- فرمانده انتظامی شهرستان بناب از توقیف یک دستگاه خودروی کامیون و کشف ۱۶ تن آرد یارانه ای خارج از شبکه توزیع خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری شامگاه سه‌شنبه با اعلام این خبر گفت: ماموران یگان امداد در حین گشت زنی به یک دستگاه خودرو کامیون مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از این خودرو مقدار ۴۰۰ کیسه آرد یارانه ای خارج از شبکه توزیع را کشف کردند.

سرهنگ بابایاری با اشاره به اینکه در این خصوص یک نفر دستگیر و یک دستگاه خودرو توقیف شد، خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش ریالی آردهای کشف شده را ۱۲میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بناب در پایان خاطر نشان کرد: برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد و شهروندان عزیز در صورت مشاهده هرگونه فعالیت قاچاقچیان، مراتب را سریعا از طریق شماره تماس۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6848538

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