۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

خبر خوش وزیر نفت در مورد بازسازی تاسیسات آسیب دیده

وزیر نفت با اشاره به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های انرژی از پیشرفت فراتر از انتظار در بازسازی این تأسیسات خبر داد و وعده داد این واحدها در زمان‌بندی کوتاه‌تری به چرخه تولید باز گردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت در جدیدترین اظهارات خود در رابطه با آخرین وضعیت تأسیسات انرژی آسیب دیده در طول جنگ تحمیلی سوم بیان کرد: در طول ۴۰ روز گذشته، اصابت‌هایی به بخشی از زیرساخت‌های انرژی صورت گرفت که مردم در جریان آن هستند؛ این آسیب‌ها مقداری در گاز تولیدی کشور، گازی که قابلیت عرضه به شبکه دارد و همچنین در زنجیره خود و روی سایر فرآورده‌ها هم اثر گذاشته است.

وی افزود: فرآیند بازسازی این تأسیسات با فاصله کمی از اولین روزهای اصابت آغاز شد و تا این لحظه پیشرفت‌هایی در مورد آن حاصل شده که بیش از انتظار ما بوده است.

وزیر نفت با تأکید بر عزم جدی وزارت نفت برای بازگشت به شرایط پایدار خاطرنشان کرد: ما تلاش خود را می‌کنیم تا در یک زمان‌بندی کوتاه‌تر، این تأسیسات را دوباره به مدار تولید بازگردانیم.

کد مطلب 6846747
طیبه بیات

